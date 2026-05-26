Росія та США безсилі: що показали війни в Україні та Ірані

Війни в Україні та на Близькому Сході кардинально змінюють уявлення про сучасні бойові дії. Попри величезну військову перевагу, ані Росія, ані США не змогли швидко досягти своїх цілей, а слабші суперники навчилися ефективно виснажувати набагато потужніших опонентів. Про це пише The New York Times.

Журналісти наголошують: повномасштабне вторгнення Росії в Україну мало стати блискавичною кампанією, однак війна триває вже понад чотири роки. Аналогічно президент США Дональд Трамп обіцяв швидке завершення конфлікту з Іраном, але мирної угоди досі немає.

Експертка з питань Росії та Ірану Ніколь Граєвскі вважає, що і Москва, і Вашингтон значно переоцінили можливості власних армій та недооцінили здатність противника адаптуватися до нової війни.

Ключовим фактором стали асиметричні тактики. Україна завдає ударів по нафтовій інфраструктурі РФ, атакує військові об’єкти та використовує морські дрони проти Чорноморського флоту. Іран, своєю чергою, тисне на союзників США в Перській затоці, атакуючи бази та енергетичні об’єкти дронами й ракетами.

Особливе занепокоєння викликає Ормузька протока, де Тегеран продовжує створювати загрозу для світового судноплавства та нафтового ринку.

Аналітики вважають, що обидва конфлікти демонструють появу нової епохи війни – дешевої, високоточної та масової. За словами військового експерта Майкла Кофмана, технології дронів, систем наведення та штучного інтелекту, які відточуються в Україні та на Близькому Сході, дуже швидко поширяться по всьому світу.

Експерти попереджають: тепер навіть держави з обмеженими ресурсами можуть отримати зброю, здатну створювати серйозні проблеми для найбільших армій планети.

