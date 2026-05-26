Россия и США бессильны: что показали войны в Украине и Иране

Войны в Украине и Ближнем Востоке кардинально меняют представления о современных боевых действиях. Несмотря на огромное военное преимущество, ни Россия, ни США не смогли быстро достичь своих целей, а более слабые соперники научились эффективно истощать гораздо более мощных оппонентов. Об этом пишет The New York Times.

Журналисты отмечают: полномасштабное вторжение России в Украину должно было стать молниеносной кампанией, однако война длится уже более четырех лет. Аналогично президент США Дональд Трамп обещал скорейшее завершение конфликта с Ираном, но мирного соглашения до сих пор нет.

Эксперт по вопросам России и Ирана Николь Граевский считает, что и Москва, и Вашингтон значительно переоценили возможности собственных армий и недооценили способность противника адаптироваться к новой войне.

Ключевым фактором стали ассиметричные тактики. Украина наносит удары по нефтяной инфраструктуре РФ, атакует военные объекты и использует морские дроны против Черноморского флота. Иран, в свою очередь, давит на союзников США в Персидском заливе, атакуя базы и энергетические объекты дронами и ракетами.

Особую обеспокоенность вызывает Ормузский пролив, где Тегеран продолжает создавать угрозу для мирового судоходства и нефтяного рынка.

Аналитики считают, что оба конфликта демонстрируют появление новой эпохи войны – дешевой, высокоточной и массовой. По словам военного эксперта Майкла Кофмана, технологии дронов, систем наведения и искусственного интеллекта, которые оттачиваются в Украине и на Ближнем Востоке, очень быстро распространятся по всему миру.

Эксперты предупреждают: теперь даже государства с ограниченными ресурсами могут получить оружие, способное создавать серьезные проблемы для крупнейших армий планеты.

