Росія та Китай розпочали війну проти НАТО: де завдається перший удар

Протистояння у космосі наростає. Москва та Пекін здійснюють набагато більше актів військового глушіння у космосі, ніж вважалося раніше. Про це йдеться у розслідуванні, проведеному низкою німецьких ЗМІ, пише Tagesschau.

Росія та Китай. Фото: з відкритих джерел

"Те, що відбувається в космосі, може мати величезні наслідки для життя на Землі. Зараз навколо Землі обертається понад 10 000 супутників, переважно цивільних. Якщо важливі системи вийдуть з ладу, наслідки будуть негайними: для навігації, банківських переказів чи прогнозів погоди. І особливо для військових конфліктів", — йдеться у матеріалі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно у публічній заяві зізнався, що два супутники, якими користуються німецькі військові, зараз відстежуються двома російськими розвідувальними супутниками. За його словами, Росія та Китай "стрімко розширили" свої можливості ведення космічної війни за останні роки.

У ході журналістського розслідування аналітики встановили, що за останні місяці в космосі сталося багато інших інцидентів військового характеру. З квітня 2023 року неодноразово спостерігалися суттєві зближення російських супутників із супутниками Бундесверу на відстань, достатню для перехоплення сигналів.

В іншому інциденті, що стався цього літа, російські війська глушили німецький військовий супутник із наземної станції. Це призвело до багатогодинних перебоїв у зв'язку з німецьким супутником. На запит журналістів Збройні сили Німеччини підтвердили, що таких випадків глушіння останнім часом стало багато.

"Ми під загрозою. Росія має можливість реально загрожувати нам і суттєво порушувати нашу роботу у космосі", — заявив журналістам командувач Космічного командування Збройних сил Німеччини генерал-майор Міхаель Траут.

Співрозмовники журналістів у сфері безпеки заявили, що деякі космічні можливості Росії можуть виглядати дещо застарілими, але продемонстрована Москвою готовність до військової ескалації, як-от агресія в Україні, викликає занепокоєння.

Розслідування показало, що Китай також слідкує за німецькими супутниками. Наприклад, наприкінці липня китайський супутник наблизився до супутника Збройних сил Німеччини на відстань 120 кілометрів – достатньо, щоб перехоплювати сигнали.

