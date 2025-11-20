Россия и Китай начали войну против НАТО: где наносится первый удар

Противостояние в космосе нарастает. Москва и Пекин осуществляют гораздо больше актов военного глушения в космосе, чем считалось ранее. Об этом говорится в расследовании, проведенном рядом немецких СМИ, пишет Tagesschau.

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

"То, что происходит в космосе, может иметь огромные последствия для жизни на Земле. Сейчас вокруг Земли вращается более 10 000 спутников, преимущественно гражданских. Если важные системы выйдут из строя, последствия будут немедленными: для навигации, банковских переводов или прогнозов погоды. И особенно для военных конфликтов", — говорится в материале.

Министр обороны Германии Борис Писториус недавно в публичном заявлении признался, что два спутника, которыми пользуются немецкие военные, сейчас отслеживаются двумя российскими разведывательными спутниками. По его словам, Россия и Китай "стремительно расширили" свои возможности ведения космической войны за последние годы.

В ходе журналистского расследования аналитики установили, что за последние месяцы в космосе произошло множество других инцидентов военного характера. С апреля 2023 года неоднократно наблюдались существенные сближения российских спутников со спутниками Бундесвера на расстояние, достаточное для перехвата сигналов.

В другом инциденте, произошедшем этим летом, российские войска глушили немецкий военный спутник с наземной станции. Это привело к многочасовым перебоям в связи немецкого спутника. На запрос журналистов Вооруженные силы Германии подтвердили, что таких случаев глушения в последнее время стало много.

"Мы под угрозой. Россия имеет возможность реально угрожать нам и существенно нарушать нашу работу в космосе", — заявил журналистам командующий Космического командования Вооруженных сил Германии генерал-майор Михаэль Траут.

Собеседники журналистов в сфере безопасности заявили, что некоторые космические возможности России могут выглядеть несколько устаревшими, но продемонстрированная Москвой готовность к военной эскалации, как например агрессия в Украине, вызывает беспокойство.

Расследование показало, что Китай также следит за немецкими спутниками. Например, в конце июля китайский спутник приблизился к спутнику Вооруженных сил Германии на расстояние 120 километров — достаточно, чтобы перехватывать сигналы.

