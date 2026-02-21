Росія та Китай посилюють позиції на острові НАТО, який може змінити баланс сил

Арктика стрімко перетворюється на арену глобального суперництва, і архіпелаг Шпіцберген, що належить Норвегії, опинився в центрі нової геополітичної напруги. Як повідомляє The Wall Street Journal, Росія та Китай вже закріпилися у цьому регіоні, посилюючи свою присутність, незважаючи на міжнародні обмеження.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір здобути контроль над Гренландією, щоб не допустити посилення суперників в Арктиці. Однак реальні побоювання союзників сьогодні пов'язані саме зі Шпіцбергеном, який розташований на стратегічному маршруті можливого прольоту російських ракет до території США і має значні природні ресурси.

Згідно з договором 1920 року, архіпелаг залишається демілітаризованою зоною, відкритою для різних держав, включаючи Росію та Китай. Проте США та Норвегія підозрюють, що китайський науковий центр може використовуватись для досліджень подвійного призначення. У відповідь на загрози НАТО посилює увагу регіону.

Додаткове занепокоєння викликають заяви російських офіційних осіб. Зокрема, колишній генерал і депутат Андрій Гурулєв прямо заявляв про необхідність посилення контролю Москви над архіпелагом та розширення військової інфраструктури.

У відповідь Осло збільшує морське патрулювання, посилює правила для іноземців та розглядає можливість розробки родовищ рідкісноземельних металів. Експерт Андреас Естхаген з Інституту Фрітьофа Нансена попереджає: у разі прямого конфлікту між Росією та НАТО Шпіцберген може стати однією з перших цілей.

Відстань і вразлива інфраструктура архіпелагу лише посилюють ризики. Нещодавні перебої з постачанням продовольства та вразливість підводних кабелів зв'язку підкреслюють, наскільки легко стратегічна точка може бути ізольованою. На тлі зростання напруженості Шпіцберген все частіше сприймається як потенційний епіцентр майбутнього протистояння в Арктиці.

