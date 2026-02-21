logo_ukra

Росія та Китай посилюють позиції на острові НАТО, який може змінити баланс сил
НОВИНИ

Росія та Китай посилюють позиції на острові НАТО, який може змінити баланс сил

Шпіцберген перетворюється на стратегічну точку протистояння - Захід побоюється військових амбіцій Москви та Пекіна

21 лютого 2026, 13:19
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Арктика стрімко перетворюється на арену глобального суперництва, і архіпелаг Шпіцберген, що належить Норвегії, опинився в центрі нової геополітичної напруги. Як повідомляє The Wall Street Journal, Росія та Китай вже закріпилися у цьому регіоні, посилюючи свою присутність, незважаючи на міжнародні обмеження.

Росія та Китай посилюють позиції на острові НАТО, який може змінити баланс сил

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір здобути контроль над Гренландією, щоб не допустити посилення суперників в Арктиці. Однак реальні побоювання союзників сьогодні пов'язані саме зі Шпіцбергеном, який розташований на стратегічному маршруті можливого прольоту російських ракет до території США і має значні природні ресурси.

Згідно з договором 1920 року, архіпелаг залишається демілітаризованою зоною, відкритою для різних держав, включаючи Росію та Китай. Проте США та Норвегія підозрюють, що китайський науковий центр може використовуватись для досліджень подвійного призначення. У відповідь на загрози НАТО посилює увагу регіону.

Додаткове занепокоєння викликають заяви російських офіційних осіб. Зокрема, колишній генерал і депутат Андрій Гурулєв прямо заявляв про необхідність посилення контролю Москви над архіпелагом та розширення військової інфраструктури.

У відповідь Осло збільшує морське патрулювання, посилює правила для іноземців та розглядає можливість розробки родовищ рідкісноземельних металів. Експерт Андреас Естхаген з Інституту Фрітьофа Нансена попереджає: у разі прямого конфлікту між Росією та НАТО Шпіцберген може стати однією з перших цілей.

Відстань і вразлива інфраструктура архіпелагу лише посилюють ризики. Нещодавні перебої з постачанням продовольства та вразливість підводних кабелів зв'язку підкреслюють, наскільки легко стратегічна точка може бути ізольованою. На тлі зростання напруженості Шпіцберген все частіше сприймається як потенційний епіцентр майбутнього протистояння в Арктиці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США б'ють на сполох: які випробування таємно почав проводити Китай.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/world/forget-greenland-this-arctic-nato-island-already-has-a-russian-presence-bbb19d13?mod=world_lead_story
