Россия и Китай усиливают позиции на острове НАТО, который может изменить баланс сил

Арктика стремительно превращается в арену глобального соперничества, и архипелаг Шпицберген, принадлежащий Норвегия, оказался в центре нового геополитического напряжения. Как сообщает The Wall Street Journal, Россия и Китай уже закрепились в этом регионе, усиливая свое присутствие, несмотря на международные ограничения.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении получить контроль над Гренландия, чтобы не допустить усиления соперников в Арктике. Однако реальные опасения союзников сегодня связаны именно со Шпицбергеном, который расположен на стратегическом маршруте возможного пролета российских ракет к территории США и обладает значительными природными ресурсами.

Согласно договору 1920 года, архипелаг остается демилитаризованной зоной, открытой для различных государств, включая Россию и Китай. Тем не менее, США и Норвегия подозревают, что китайский научный центр может использоваться для исследований двойного назначения. В ответ на угрозы НАТО усиливает внимание к региону.

Дополнительное беспокойство вызывают заявления российских официальных лиц. В частности, бывший генерал и депутат Андрей Гурулёв прямо заявлял о необходимости усиления контроля Москвы над архипелагом и расширения военной инфраструктуры.

В ответ Осло увеличивает морское патрулирование, ужесточает правила для иностранцев и рассматривает возможность разработки месторождений редкоземельных металлов. Эксперт Андреас Эстхаген из Института Фритьофа Нансена предупреждает: в случае прямого конфликта между Россией и НАТО Шпицберген может стать одной из первых целей.

Удаленность и уязвимая инфраструктура архипелага лишь усиливают риски. Недавние перебои с поставками продовольствия и уязвимость подводных кабелей связи подчеркивают, насколько легко стратегическая точка может оказаться изолированной. На фоне роста напряженности Шпицберген все чаще рассматривается как потенциальный эпицентр будущего противостояния в Арктике.

Читайте также на портале "Комментарии" — США бьют тревогу: какие испытания тайно начал проводить Китай.