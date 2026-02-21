logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Россия и Китай усиливают позиции на острове НАТО, который может изменить баланс сил
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия и Китай усиливают позиции на острове НАТО, который может изменить баланс сил

Шпицберген превращается в стратегическую точку противостояния — Запад опасается военных амбиций Москвы и Пекина

21 февраля 2026, 13:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Арктика стремительно превращается в арену глобального соперничества, и архипелаг Шпицберген, принадлежащий Норвегия, оказался в центре нового геополитического напряжения. Как сообщает The Wall Street Journal, Россия и Китай уже закрепились в этом регионе, усиливая свое присутствие, несмотря на международные ограничения.

Россия и Китай усиливают позиции на острове НАТО, который может изменить баланс сил

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении получить контроль над Гренландия, чтобы не допустить усиления соперников в Арктике. Однако реальные опасения союзников сегодня связаны именно со Шпицбергеном, который расположен на стратегическом маршруте возможного пролета российских ракет к территории США и обладает значительными природными ресурсами.

Согласно договору 1920 года, архипелаг остается демилитаризованной зоной, открытой для различных государств, включая Россию и Китай. Тем не менее, США и Норвегия подозревают, что китайский научный центр может использоваться для исследований двойного назначения. В ответ на угрозы НАТО усиливает внимание к региону.

Дополнительное беспокойство вызывают заявления российских официальных лиц. В частности, бывший генерал и депутат Андрей Гурулёв прямо заявлял о необходимости усиления контроля Москвы над архипелагом и расширения военной инфраструктуры.

В ответ Осло увеличивает морское патрулирование, ужесточает правила для иностранцев и рассматривает возможность разработки месторождений редкоземельных металлов. Эксперт Андреас Эстхаген из Института Фритьофа Нансена предупреждает: в случае прямого конфликта между Россией и НАТО Шпицберген может стать одной из первых целей.

Удаленность и уязвимая инфраструктура архипелага лишь усиливают риски. Недавние перебои с поставками продовольствия и уязвимость подводных кабелей связи подчеркивают, насколько легко стратегическая точка может оказаться изолированной. На фоне роста напряженности Шпицберген все чаще рассматривается как потенциальный эпицентр будущего противостояния в Арктике.

Читайте также на портале "Комментарии" — США бьют тревогу: какие испытания тайно начал проводить Китай.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/forget-greenland-this-arctic-nato-island-already-has-a-russian-presence-bbb19d13?mod=world_lead_story
Теги:

Новости

Все новости