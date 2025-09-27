27 вересня на Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету у Сеулі проголосували не підтримувати усунення Національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії.

Прапори Росії та Білорусі. Фото: із відкритих джерел

Повідомляється, що країни було частково відсторонено на Генеральній асамблеї МПК 2023 року за порушення їхніх конституційних членських зобов'язань. Це рішення означає, що НПК Білорусі та НПК Росії тепер відновлюють усі свої права та привілеї членства у МПК відповідно до Конституції МПК.

МПК працюватиме з цими двома задіяними членами над тим, щоб якнайшвидше організувати практичні заходи для цього.

Зазначається, що організації-члени МПК спочатку проголосували проти пропозиції повністю усунути НПК Росії (111 за, 55 проти 11, що утрималися).

Потім вони проголосували проти пропозиції частково усунути НПК Росії (91-77 при 8, що утрималися), що означає, що НПК РФ відновив свої повні права членства в МПК.

Відносно НПК Білорусі Генеральна асамблея МПК проголосувала проти пропозицій повністю усунути (119–48 при 9 утриманнях) та частково усунути (103–63 при 10 утриманнях) НПК.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство оборони США опинилося в центрі несподіваного скандалу через публікацію до Дня прапора. У привітанні, що з'явилося в офіційних соцмережах Пентагону, поряд із зірками та смугами американського прапора користувачі помітили кольори російського триколору.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ЄС обговорює зняття санкцій із російського банку заради України.



