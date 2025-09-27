Россия и Беларусь возвращается в большой спорт под своими флагами: какое решение принято

27 сентября на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали не поддерживать отстранение Национальных паралимпийских комитетов Беларуси и России.

Флаги России и Беларуси. Фото: из открытых источников

Сообщается, что страны были частично отстранены на Генеральной ассамблее МПК 2023 года за нарушение их конституционных членских обязательств. Это решение означает, что НПК Беларуси и НПК России теперь восстанавливают все свои права и привилегии членства в МПК в соответствии с Конституцией МПК.

МПК будет работать с этими двумя задействованными членами над тем, чтобы как можно скорее организовать практические меры для этого.

Отмечается, что организации-члены МПК сначала проголосовали против предложения полностью отстранить НПК России (111 за, 55 против при 11 воздержавшихся).

Затем они проголосовали против предложения частично отстранить НПК России (91–77 при 8 воздержавшихся), что означает, что НПК РФ восстановил свои полные права членства в МПК.

В отношении НПК Беларуси Генеральная ассамблея МПК проголосовала против предложений полностью отстранить (119–48 при 9 воздержавшихся) и частично отстранить (103–63 при 10 воздержавшихся) НПК.

