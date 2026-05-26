Росія повертається до Європи через кіно: спалахнув новий гучний скандал

На одній із найвідоміших культурних подій Європи – Венеціанському кінофестивалі спалахнув гучний політичний скандал після відкриття російського виставкового павільйону. Це стало першим поверненням Росії на майданчик такого рівня з моменту початку повномасштабної війни проти України.

Венеціанський кінофестиваль.

Хоча павільйон працював лише кілька днів, його поява миттєво викликала бурхливі суперечки у європейських політичних та культурних колах. Багато хто сприйняв цей крок не як жест на підтримку мистецтва, а як спробу Москви повернути міжнародну легітимність через культурну дипломатію.

Особливо жорстко розкритикувала ситуацію віце-президент Європарламенту Піна Піч'єрно. Вона заявила, що Росія досягла саме того ефекту, на який розраховувала, а сам павільйон перетворився на інструмент пропаганди Кремля.

З іншого боку, у Росії знайшлися й прибічники. Віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні особисто відвідав павільйон і заявив, що мистецтво не повинно мати кордонів, заборон та цензури. Його слова викликали нову хвилю дискусій про те, де закінчується свобода культури та починається політична гра.

Українська сторона сприйняла повернення Росії особливо болісно. Куратор українського павільйону Ксенія Малих наголосила, що присутність РФ на фестивалі – це спроба поступово нормалізувати війну у свідомості європейців та повернути Москві статус “звичайного учасника” міжнародного життя.

Скандал навколо Венеції знову показав: навіть культурні майданчики Європи залишаються ареною запеклого протистояння між Україною та Росією, а питання допуску російських проектів після початку війни, як і раніше, розколює Захід.

