Россия возвращается в Европу через кино: разгорелся новый громкий скандал
НОВОСТИ

Россия возвращается в Европу через кино: разгорелся новый громкий скандал

Открытие российского павильона впервые с начала войны вызвало обвинения в пропаганде и попытке “отмыть” Кремль через культуру

26 мая 2026, 07:24
Кравцев Сергей

На одном из самых известных культурных событий Европы – Венецианском кинофестивале вспыхнул громкий политический скандал после открытия российского выставочного павильона. Это стало первым возвращением России на площадку подобного уровня с момента начала полномасштабной войны против Украины.

Венецианский кинофестиваль. Фото: из открытых источников

Хотя павильон работал всего несколько дней, его появление мгновенно вызвало бурные споры в европейских политических и культурных кругах. Многие восприняли этот шаг не как жест в поддержку искусства, а как попытку Москвы вернуть себе международную легитимность через культурную дипломатию.

Особенно жестко ситуацию раскритиковала вице-президент Европарламента Пина Пичьерно. Она заявила, что Россия добилась именно того эффекта, на который рассчитывала, а сам павильон превратился в инструмент пропаганды Кремля.

С другой стороны, у России нашлись и сторонники. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини лично посетил павильон и заявил, что искусство не должно иметь границ, запретов и цензуры. Его слова вызвали новую волну дискуссий о том, где заканчивается свобода культуры и начинается политическая игра.

Украинская сторона восприняла возвращение России особенно болезненно. Куратор украинского павильона Ксения Малых подчеркнула, что присутствие РФ на фестивале – это попытка постепенно нормализовать войну в сознании европейцев и вернуть Москве статус “обычного участника” международной жизни.

Скандал вокруг Венеции вновь показал: даже культурные площадки Европы остаются ареной ожесточенного противостояния между Украиной и Россией, а вопрос допуска российских проектов после начала войны по-прежнему раскалывает Запад.

Источник: https://www.politico.eu/article/how-the-venice-biennale-became-russia-way-back-into-europe-art/
