Росія атакувала літак міністра оборони Британії: GPS зник прямо біля кордону РФ
Росія атакувала літак міністра оборони Британії: GPS зник прямо біля кордону РФ

Під час польоту Джона Хілі після навчань НАТО російські кошти РЕБ вивели з ладу навігацію британського військового літака

25 травня 2026, 09:00
Кравцев Сергей

Літак Королівських військово-повітряних сил Великобританії, на борту якого перебував міністр оборони Джон Хілі, зазнав впливу російських засобів радіоелектронної боротьби під час польоту поряд із російським кордоном. Про інцидент повідомляє ВВС.

Джон Хілі. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, збій стався 21 травня, коли Хілі повертався до Великобританії після візиту до Естонії, де проходили навчання НАТО біля Росії.

Під час тригодинного перельоту GPS-навігація військового літака раптово перестала працювати. Екіпажу довелося терміново перейти на альтернативні навігаційні системи, щоб безпечно продовжити маршрут.

Поки що офіційно невідомо, чи був британський борт навмисною метою російських військових. Однак увага до інциденту посилює той факт, що переміщення урядового літака можна було легко відстежувати через відкриті послуги моніторингу авіаперельотів.

Журналісти зазначають, що подібні випадки глушення GPS у районі Балтійського моря фіксуються регулярно, проте епізод із літаком британського міністра оборони виводить ситуацію на новий рівень. Йдеться вже не просто про перешкоди для цивільної авіації, а про потенційну дію на офіційний літак країни-члена НАТО.

Інцидент стався на тлі зростання напруженості між Росією та Північноатлантичним альянсом. Після початку повномасштабної війни проти України країни НАТО суттєво посилили військову присутність у Східній Європі, а Москва дедалі частіше демонструє можливості своїх систем радіоелектронної боротьби поблизу кордонів Альянсу.

Випадок із літаком Хілі може стати ще одним аргументом для посилення заходів безпеки та розширення військової присутності НАТО у Балтійському регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" – головний претендент на представника ЄС у переговорах із РФ зробив заяву: коли вони можуть розпочатися.



Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/clyp0jrxv7ro
