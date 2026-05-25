Россия атаковала самолет министра обороны Британии: GPS исчез прямо у границы РФ
Россия атаковала самолет министра обороны Британии: GPS исчез прямо у границы РФ

Во время полета Джона Хили после учений НАТО российские средства РЭБ вывели из строя навигацию британского военного самолета

25 мая 2026, 09:00
Автор:
Кравцев Сергей

Самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, подвергся воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы во время полета рядом с российской границей. Об инциденте сообщает BBC. 

Джон Хили. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, сбой произошел 21 мая, когда Хили возвращался в Великобританию после визита в Эстонию, где проходили учения НАТО у границ России.

Во время трехчасового перелета GPS-навигация военного самолета внезапно перестала работать. Экипажу пришлось срочно перейти на альтернативные системы навигации, чтобы безопасно продолжить маршрут.

Пока официально неизвестно, был ли британский борт намеренной целью российских военных. Однако внимание к инциденту усиливает тот факт, что перемещение правительственного самолета можно было легко отслеживать через открытые сервисы мониторинга авиаперелетов.

Журналисты отмечают, что подобные случаи глушения GPS в районе Балтийского моря фиксируются регулярно, однако эпизод с самолетом британского министра обороны выводит ситуацию на новый уровень. Речь идет уже не просто о помехах для гражданской авиации, а о потенциальном воздействии на официальный самолет страны-члена НАТО.

Инцидент произошел на фоне роста напряженности между Россией и Североатлантическим альянсом. После начала полномасштабной войны против Украины страны НАТО существенно усилили военное присутствие в Восточной Европе, а Москва все чаще демонстрирует возможности своих систем радиоэлектронной борьбы вблизи границ Альянса.

Случай с самолетом Хили может стать еще одним аргументом для усиления мер безопасности и расширения военного присутствия НАТО в Балтийском регионе.

Источник: https://www.bbc.com/news/articles/clyp0jrxv7ro
