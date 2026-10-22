Росії потрібна вся країна: Ганна Маляр заявила про марність територіальних компромісів

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр жорстко розкритикувала міжнародні спроби тиску на Київ з метою відновлення діалогу з країною-агресоркою.

Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел

На її думку, нинішні заклики до компромісів є абсурдними й небезпечними.

"Якийсь політичний паноптикум. На Україну звісно є чим тиснути і примушувати до перемовин з росією. Але це не дасть результату — тобто не буде миру", — констатувала Маляр.

Експертка переконана, що корінь проблеми криється виключно в агресивних намірах Кремля:

"Бо його нема не через позицію України, а через позицію росії".

Аналізуючи поточну ситуацію на фронті, вона підкреслила, що Москва не зацікавлена у припиненні бойових дій, оскільки робить ставку на виснаження українських сил.

"От який сенс росії зараз зупиняти війну? Якщо вони, хоч і повільно, але рухаються до своєї мети", — риторично запитує колишня урядовиця.

За її оцінкою, українська армія робить неймовірне, проте закони цифр невблаганні:

"Наша оборона безпрецедентно уповільнює цей процес, але не зупиняє — в силу очевидної ресурсної переваги росії. У війні на виснаження без допомоги ми виснажимось першими, бо це проста математика".

Маляр застерегла від віри у міфи про те, що війну можна завершити відмовою від певних областей. Вона нагадала, що спроби задобрити агресора територіями призведуть лише до катастрофи.

"Тому — звинувачення і примус України на щось там погодитись, на якісь умови — це російський наратив. Він їм вигідний", — наголосила вона, додавши, що подібний досвід у нашої держави вже є. "Нема такої області в Україні, якою можна "розрахуватись" за мир, бо росіянам треба вся Україна. Ми можемо поступитися землею, а миру так і не досягти. Тоді отримаємо ту саму війну — лише з утраченими територіями та гіршими умовами для оборони", — зауважила аналітикиня, апелюючи до провалу домовленостей минулих років: "Вже ж європейці легітимізували своєю участю мирні домовленості — у 2014-2015. І що?"

Єдиним дієвим виходом із глобальної кризи ексзаступниця керівника оборонного відомства вважає консолідацію зусиль усього вільного світу проти агресора.

"З росією шлях до миру інший — її треба колективно зупиняти. Всім цивілізованим світом", — переконана Маляр.

Вона зазначає, що вектор дипломатії має бути розгорнутий у протилежний бік:

"Якщо перемовини — то треба знайти як примусити росію піти на домовленості і виконати їх. Повторюсь — росію, а не Україну".

Поки триває дипломатична боротьба, за словами експертки, необхідно нарощувати тиск за всіма можливими напрямками за підтримки союзників.

"А тим часом треба гуртом дотискати росію по всіх сферах і фронтах — економічному, політичному, військовому. І тут теж має значення позиція партнерів. Самі ми це не зробимо", — вважає вона.

Водночас Маляр додала, що поточна стратегія ЗСУ демонструє ефективність:

"Ми зараз на правильному шляху — руйнації російських військових обʼєктів, ВПК та джерел фінансування війни. І реакція росіі це підтверджує".

Проте ключовим залишається питання захисту повітряного простору:

"Нам треба закрити небо. Бо якщо не закрити, росія не зупиниться. І на мир не погодиться".

На завершення Ганна Маляр попередила західних лідерів, що спроба повернутися до колишніх економічних відносин із Москвою ціною здачі України є ілюзією, оскільки старий світопорядок зруйновано назавжди.

"І далі — або мы всі разом, всім цивілізованим світом, зупиняємо цих фашистів, або ми всі разом їм програємо", — резюмувала вона. На її переконання, агресія РФ у разі успіху неодмінно пошириться далі на Захід: "росія — це дика собака зі сказом, якщо її фізично не зупинити — покусає всіх. Тобто почне ділити з великими геополітичними гравцями Європу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за словами Президента Зеленського, якщо зараз віддати Слов’янськ і Краматорськ, то Росія піде далі – на Павлоград і Дніпро.