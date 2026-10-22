России нужна вся страна: Анна Маляр заявила о бесполезности территориальных компромиссов

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр жестко раскритиковала международные попытки давления на Киев с целью возобновления диалога со страной-агрессорой.

Анна Маляр. Фото из открытых источников

По ее мнению, нынешние призывы к компромиссам абсурдны и опасны.

"Какой-то политический паноптикум. На Украину, конечно, есть чем давить и принуждать к переговорам с россией. Но это не даст результата, то есть не будет мира", — констатировала Маляр.

Эксперт убежден, что корень проблемы кроется исключительно в агрессивных намерениях Кремля:

"Потому что его нет не из-за позиции Украины, а из-за позиции России".

Анализируя текущую ситуацию на фронте, она подчеркнула, что Москва не заинтересована в прекращении боевых действий, поскольку делает ставку на истощение украинских сил.

"Вот какой смысл России сейчас останавливать войну? Если они, хоть и медленно, но двигаются к своей цели", — риторически спрашивает бывшая чиновница.

По ее оценке, украинская армия делает невероятное, однако законы цифр неумолимы:

"Наша оборона беспрецедентно замедляет этот процесс, но не останавливает – в силу очевидного ресурсного преимущества России. В войне на истощение без помощи мы истощимся первыми, потому что это простая математика".

Маляр предостерегла от веры в мифы о том, что войну можно завершить отказом от определенных областей. Она напомнила, что попытки задобрить агрессора территориями приведут только к катастрофе.

"Поэтому – обвинение и принуждение Украины на что-то там согласиться, на какие-то условия – это российский нарратив. Он им выгоден", — подчеркнула она, добавив, что подобный опыт у нашего государства уже есть. "Нет такой области в Украине, какой можно "рассчитаться" за мир, потому что россиянам нужна вся Украина. Мы можем уступить землю, а мира так и не достичь. Тогда получим ту же войну — только с утраченными территориями и худшими условиями для обороны", — отметила аналитика, апеллируя к провалу договоренностей прошлых лет: "Уже европейцы легитимировали своим участием мирные договоренности — в 2014-2015. И что?"

Единственным действенным выходом из глобального кризиса экс-заместитель руководителя оборонного ведомства считает консолидацию усилий всего свободного мира против агрессора.

"С россией путь к миру другой – ее нужно коллективно останавливать. Всем цивилизованным миром", – убеждена Маляр.

Она отмечает, что вектор дипломатии должен быть развернут в противоположную сторону:

"Если переговоры – то нужно найти как заставить россию пойти на договоренности и выполнить их. Повторюсь – Россию, а не Украину".

Пока продолжается дипломатическая борьба, по словам эксперта, необходимо наращивать давление по всем возможным направлениям при поддержке союзников.

"А между тем надо вместе дожимать россию по всем сферам и фронтам – экономическому, политическому, военному. И здесь тоже имеет значение позиция партнеров. Сами мы этого не сделаем", — считает она.

В то же время Маляр добавила, что текущая стратегия ВСУ демонстрирует эффективность:

"Мы сейчас на правильном пути – разрушения российских военных объектов, ВПК и источников финансирования войны. И реакция России это подтверждает".

Однако ключевым остается вопрос защиты воздушного пространства:

"Нам нужно закрыть небо. Потому что если не закрыть, Россия не остановится. И на мир не согласится".

В заключение Анна Маляр предупредила западных лидеров, что попытка вернуться к прежним экономическим отношениям с Москвой ценой сдачи Украины является иллюзией, поскольку старый миропорядок разрушен навсегда.

"И дальше – либо мы все вместе, всем цивилизованным миром, останавливаем этих фашистов, либо мы все вместе им проигрываем", – резюмировала она. По ее убеждению, агрессия РФ в случае успеха непременно распространится дальше на Запад: "Россия – это дикая собака с бешенством, если ее физически не остановить – покусает всех. То есть, начнет делить с крупными геополитическими игроками Европу".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по словам Президента Зеленского, если сейчас отдать Славянск и Краматорск, то Россия пойдет дальше – на Павлоград и Днепр.