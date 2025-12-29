Романтика без удару по гаманцю: в якому місті України найдешевше повести дівчину на каву — відповідь здивує

Повести дівчину на каву в Україні у 2025 році — вже не така бюджетна ідея, як кілька років тому. Проте різниця в цінах між регіонами залишається відчутною. Про це повідомляє Опендатабот, який проаналізував середню вартість еспресо в Україні у грудні 2025 року.

Ціни на еспресо злетіли майже вдвічі з початку війни, але є регіони, де воно досі коштує копійки

Згідно з даними сервісу, середня ціна чашки еспресо по країні становить 41 гривню. За рік кава подорожчала на 17%, а з початку повномасштабної війни — майже вдвічі. Тож романтична кава дедалі частіше змушує рахувати гроші.

Де кава б’є по кишені найбільше

Лідером за вартістю еспресо у 2025 році вперше стала Львівська область. Тут середня ціна чашки становить 47 гривень, що на 19% більше, ніж торік. Львів, який роками асоціювався з кавовою культурою, тепер очолив і рейтинг найдорожчої кави.

На другому місці — Одеська область, де еспресо в середньому коштує 45 гривень. Морський колорит і туристичний попит продовжують впливати на ціни навіть у воєнний час.

Де побачення з кавою найдешевше

Якщо ж хочеться романтики без серйозних витрат, варто звернути увагу на Хмельницьку область. Тут середня ціна еспресо становить лише 33 гривні. Цей регіон утримує статус найдешевшого вже третій рік поспіль.

Ненабагато дорожче кава обходиться у Запорізькій та Кіровоградській областях — в середньому 35 гривень за чашку. Саме тут побачення за кавою виглядає найбільш "антикризовим".

Рекорд подорожчання

Абсолютним рекордсменом зростання цін стала Сумська область. За рік кава тут подорожчала на 26%, що є найвищим показником в Україні. Водночас середня ціна еспресо — 36 гривень, що все ще нижче за загальноукраїнський показник.

Висновок простий

У 2025 році місце для кавового побачення має значення не лише для атмосфери, а й для бюджету. Поки у Львові романтика стає дедалі дорожчою, у Хмельницькому вона все ще залишається доступною. І якщо кохання не вимірюється грошима, то кава — цілком.

