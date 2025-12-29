logo

Романтика без удара по кошельку: в каком городе Украины дешевле всего повести девушку на кофе — ответ удивит
commentss НОВОСТИ Все новости

Где в Украине дешевле сходить на кофе: данные Опендатабот за декабрь 2025 года.

29 декабря 2025, 16:00
Повести девушку на кофе в Украине в 2025 году уже не такая бюджетная идея, как несколько лет назад. Однако разница в ценах между регионами остается ощутимой. Об этом сообщает Опендатабот , проанализировавший среднюю стоимость эспрессо в Украине в декабре 2025 года.

Романтика без удара по кошельку: в каком городе Украины дешевле всего повести девушку на кофе — ответ удивит

Цены на эспрессо взлетели почти вдвое с начала войны, но есть регионы, где оно до сих пор стоит копейки.

Согласно данным сервиса, средняя цена чашки эспрессо по стране составляет 41 гривну . За год кофе подорожал на 17% , а с начала полномасштабной войны – почти вдвое . Поэтому романтический кофе все чаще заставляет считать деньги.

Где кофе бьет по карману больше всего

Лидером по стоимости эспрессо в 2025 году впервые стала Львовская область . Здесь средняя цена чашки составляет 47 гривен , что на 19% больше , чем в прошлом. Львов, который годами ассоциировался с кофейной культурой, теперь возглавил и рейтинг самого дорогого кофе.

На втором месте — Одесская область , где эспрессо в среднем стоит 45 гривен . Морской колорит и туристический спрос продолжают оказывать влияние на цены даже в военное время.

Где свидание с кофе самое дешевое

Если же хочется романтики без серьезных затрат, следует обратить внимание на Хмельницкую область . Здесь средняя цена эспрессо составляет всего 33 гривны . Этот регион удерживает статус самого дешевого уже третий год подряд .

Ненамного дороже кофе обходится в Запорожской и Кировоградской областях – в среднем 35 гривен за чашку. Именно здесь свидание за кофе выглядит самым "антикризисным".

Рекорд удорожания

Абсолютным рекордсменом роста цен стала Сумская область . За год кофе здесь подорожал на 26% , что является самым высоким показателем в Украине. В то же время средняя цена эспрессо — 36 гривен , что все еще ниже общеукраинского показателя.

Вывод простой

В 2025 году место для кофейного свидания имеет значение не только для атмосферы, но и для бюджета. Пока во Львове романтика становится все дороже, в Хмельницком она все еще остается доступной. И если любовь не измеряется деньгами, то кофе вполне.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, какие овощи этой зимой подешевеют.



