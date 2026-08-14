РФ доведеться відповісти: який удар готує Японія за візит Путіна на Курили

Японія розглядає можливі контрзаходи після візиту російського президента Володимира Путіна на Ітуруп – один із Курильських островів, які Токіо вважає своєю територією. Серед варіантів, які обговорює японська влада, — посилення санкцій проти Росії. Про це повідомляє NNK.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У Токіо чотири острови Курильського архіпелагу називають Північними територіями. Японія наполягає, що вони є невід’ємною частиною країни, а після завершення Другої світової війни були незаконно окуповані Радянським Союзом.

Прем’єр-міністр Японії Такаїчі Санае заявила, що поїздка Путіна суперечить офіційній позиції Токіо. За її словами, острови належать Японії з огляду на історичні обставини та міжнародне право.

Глава уряду також назвала візит російського президента неприйнятним і попередила, що він може негативно вплинути на настрої японського суспільства. Крім того, поїздка здатна ще більше ускладнити спроби відновити відносини між двома країнами.

Реакція Токіо вже вийшла за межі заяв. Міністр закордонних справ Японії Мотегі Тошіміцу викликав посла Росії Миколу Ноздрева до японського МЗС і висловив йому рішучий протест.

За словами міністра, односторонній візит Путіна матиме вкрай негативні наслідки для двосторонніх відносин. Ноздреву доручили негайно передати позицію японської сторони російському уряду.

Територіальна суперечка між Токіо та Москвою триває десятиліттями. У 2022 році Росія припинила переговори з Японією щодо мирного договору після запровадження Токіо санкцій через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Попри це, японська влада не розриває всі контакти з Москвою. Нещодавно Мотегі провів коротку розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Однак після візиту Путіна на Ітуруп відносини можуть знову різко загостритися.

Також видання "Коментарі" повідомляло – відповідь на демарш Токіо: російський посол у Японії назвав Курильські острови "невіддільною частиною РФ".



