РФ придется ответить: какой удар готовит Япония за визит Путина на Курилы

Япония рассматривает возможные контрмеры после визита российского президента Владимира Путина на Итуруп – один из Курильских островов, которые Токио считает своей территорией. Среди вариантов, которые обсуждают японские власти – усиление санкций против России. Об этом сообщает NNK.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В Токио четыре острова Курильского архипелага называют Северными территориями. Япония настаивает, что они являются неотъемлемой частью страны, а по окончании Второй мировой войны были незаконно оккупированы Советским Союзом.

Премьер-министр Японии Такаичи Санаэ заявила, что поездка Путина противоречит официальной позиции Токио. По ее словам, острова принадлежат Японии, учитывая исторические обстоятельства и международное право.

Глава правительства также назвала визит российского президента неприемлемым и предупредила, что он может оказать негативное влияние на настроения японского общества. Кроме того, поездка способна еще больше усложнить попытки возобновить отношения между двумя странами.

Реакция Токио уже вышла за рамки заявлений. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу вызвал посла России Николая Ноздрева в японский МИД и выразил ему решительный протест.

По словам министра, односторонний визит Путина будет иметь крайне негативные последствия для двусторонних отношений. Ноздреву было поручено немедленно передать позицию японской стороны российскому правительству.

Территориальный спор между Токио и Москвой продолжается десятилетиями. В 2022 году Россия прекратила переговоры с Японией по мирному договору после введения Токио санкций из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Несмотря на это, японские власти не разрывают все контакты с Москвой. Недавно Мотеги провел краткий разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Однако после визита Путина на Итуруп отношения могут снова резко обостриться.

Также издание "Комментарии" сообщало – ответ на демарш Токио: российский посол в Японии назвал Курильские острова "неотделимой частью РФ".



