РФ допомагає Ірану бити по флоту США: розкрилися несподівані деталі

Росія протягом кількох років таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові крилаті ракети. Про це повідомляє Financial Times, називаючи співпрацю однієї з найзначніших відомих передач стратегічних військових технологій від Москви Тегерану.

Путін та Пезешкіан. Фото: із відкритих джерел

За даними розслідування, секретна програма отримала кодову назву C430L та стартувала у 2023 році. У ній, як стверджується, брали участь досвідчені російські фахівці з ракетних технологій. Головне завдання проекту – допомогти Ірану створити прямоточний повітряно-реактивний двигун, або ramjet для крилатої ракети.

Такий двигун здатний забезпечити політ на швидкості в кілька разів вище за звуковий. При цьому ракета може рухатися на малій висоті, скорочуючи час, що залишається сучасним системам ППО та ПРО для виявлення та перехоплення мети.

Для Ірану подібні технології особливо важливі через стратегічне становище Перської затоки, де знаходяться американські та союзницькі сили та кораблі. Іран вже створив і випробував прямоточний двигун, проте підтверджень того, що надзвукова ракета вже розгорнута за безпосередньої російської допомоги, поки що немає.

Як пише FT, програму організував російський державний експортер озброєнь "Рособоронекспорт" спільно з НУО машинобудування. Американська влада внесла "Рособоронекспорт" під санкції ще 2014 року.

Розслідування засноване на російському листуванні, що втекло, даних про поїздки та аналіз військових патентів. Документи вказують, що російські чиновники та інженери неодноразово відвідували Іран ще до офіційного оформлення контракту із Міністерством оборони країни у листопаді 2023 року.

Серед фахівців називалися Олександр Дергачов та Олександр Чебаков – експерт з повітряно-реактивних силових установок. У 2025 році російська сторона вже вивчала технічні матеріали Ірану, пов'язані з випробуваннями двигуна, ставлячи питання про паливну систему, горіння, повітрозабірник і сопля.

У квітні 2025 року "Рособоронекспорт", за даними видання, запропонував направити до Ірану близько двох десятків російських фахівців для технічних консультацій.

Якщо співпраця справді призведе до створення боєздатної надзвукової ракети, баланс загроз для американських сил у регіоні може помітно змінитись.

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