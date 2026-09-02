РФ помогает Ирану бить по флоту США: вскрылись неожиданные детали

Россия на протяжении нескольких лет тайно помогает Ирану разрабатывать сверхзвуковые крылатые ракеты. Об этом сообщает Financial Times, называя сотрудничество одной из наиболее значительных известных передач стратегических военных технологий от Москвы Тегерану.

Путин и Пезешкиан. Фото: из открытых источников

По данным расследования, секретная программа получила кодовое название C430L и стартовала в 2023 году. В ней, как утверждается, участвовали опытные российские специалисты по ракетным технологиям. Главная задача проекта – помочь Ирану создать прямоточный воздушно-реактивный двигатель, или ramjet, для крылатой ракеты.

Такой двигатель способен обеспечить полет на скорости в несколько раз выше звуковой. При этом ракета может двигаться на малой высоте, сокращая время, которое остается современным системам ПВО и ПРО для обнаружения и перехвата цели.

Для Ирана подобные технологии особенно важны из-за стратегического положения Персидского залива, где находятся американские и союзнические силы и корабли. Иран уже создал и испытал прямоточный двигатель, однако подтверждений того, что сверхзвуковая ракета уже развернута при непосредственной российской помощи, пока нет.

Как пишет FT, программу организовал российский государственный экспортер вооружений "Рособоронэкспорт" совместно с НПО машиностроения. Американские власти внесли "Рособоронэкспорт" под санкции еще в 2014 году.

Расследование основано на утекшей российской переписке, данных о поездках и анализе военных патентов. Документы указывают, что российские чиновники и инженеры неоднократно посещали Иран еще до официального оформления контракта с Министерством обороны страны в ноябре 2023 года.

В числе специалистов назывались Александр Дергачев и Александр Чебаков – эксперт по воздушно-реактивным силовым установкам. В 2025 году российская сторона уже изучала технические материалы Ирана, связанные с испытаниями двигателя, задавая вопросы о топливной системе, горении, воздухозаборнике и сопле.

В апреле 2025 года "Рособоронэкспорт", по данным издания, предложил направить в Иран около двух десятков российских специалистов для технических консультаций.

Если сотрудничество действительно приведет к созданию боеспособной сверхзвуковой ракеты, баланс угроз для американских сил в регионе может заметно измениться.

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