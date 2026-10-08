Результати опитування не тішать: що українці очікують уже цієї зими

Більшість українців очікують, що цієї зими ситуація в країні стане складнішою. Згідно з результатами опитування Rating Group, 17% респондентів прогнозують значне погіршення ситуації, ще 38% вважають, що вона швидше погіршиться.

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

Оптимістичні очікування виявилися значно менш поширеними. Тільки 9% опитаних розраховують на деяке покращення ситуації, а ще 3% очікують значного покращення.

У цьому оцінки майбутнього помітно відрізняються залежно від сфери. Найбільше позитивно українці дивляться на можливий розвиток ситуації на фронті. Значного погіршення там очікують 7% респондентів, ще 15% прогнозують скоріше погіршення. У той же час 23% розраховують на покращення, а 10% – на значне покращення.

Набагато тривожніше громадяни оцінюють перспективи енергетики. Майже дві третини опитаних очікують на погіршення: 24% прогнозують різке погіршення ситуації, а 39% — швидше на погіршення. Тільки 8% розраховують на поліпшення і лише 2% – на суттєвий прогрес.

Найбільш песимістичні очікування пов'язані з економікою. На значне погіршення чекають 24% українців, ще 47% вважають, що ситуація швидше погіршиться. На покращення очікують лише 7%: 4% говорять про ймовірне поліпшення і 3% — про значне.

Окремо соціологи з'ясували очікування щодо енергопостачання. 39% громадян вважають, що цієї зими ситуація буде гірша, ніж рік тому. Ще 47% прогнозують приблизно такий самий рівень проблем. Лише 9% розраховують на покращення.

Таким чином, українці входять у зиму з величезним переважанням тривожних очікувань. Головні побоювання пов'язані не так з фронтом, як з економікою та енергетикою, від яких безпосередньо залежить повсякденне життя населення.

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