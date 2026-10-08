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Результаты опроса не радуют: что украинцы ожидают уже этой зимой

Более половины граждан прогнозируют общее ухудшение ситуации в стране, а главным экономическим риском считают состояние экономики

8 октября 2026, 14:09
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Кравцев Сергей

Большинство украинцев ожидают, что этой зимой ситуация в стране станет сложнее. Согласно результатам опроса Rating Group, 17% респондентов прогнозируют значительное ухудшение ситуации, еще 38% считают, что она скорее ухудшится.

Результаты опроса не радуют: что украинцы ожидают уже этой зимой

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Оптимистичные ожидания оказались значительно менее распространенными. Только 9% опрошенных рассчитывают на некоторое улучшение ситуации, а еще 3% ожидают значительного улучшения.

При этом оценки будущего заметно отличаются в зависимости от сферы. Наиболее позитивно украинцы смотрят на возможное развитие ситуации на фронте. Значительного ухудшения там ожидают 7% респондентов, еще 15% прогнозируют скорее ухудшение. В то же время 23% рассчитывают на улучшение, а 10% — на значительное улучшение.

Гораздо тревожнее граждане оценивают перспективы энергетики. Почти две трети опрошенных ожидают ухудшения: 24% прогнозируют резкое ухудшение ситуации, а 39% — скорее ухудшение. Только 8% рассчитывают на улучшение и лишь 2% — на существенный прогресс.

Наиболее пессимистичные ожидания связаны с экономикой. Значительного ухудшения ждут 24% украинцев, еще 47% считают, что ситуация скорее ухудшится. Улучшения ожидают лишь 7%: 4% говорят о вероятном улучшении и 3% — о значительном.

Отдельно социологи выяснили ожидания относительно энергоснабжения. 39% граждан считают, что этой зимой ситуация будет хуже, чем год назад. Еще 47% прогнозируют примерно такой же уровень проблем. Лишь 9% рассчитывают на улучшение.

Таким образом, украинцы входят в зиму с преобладанием тревожных ожиданий. Главные опасения связаны не столько с фронтом, сколько с экономикой и энергетикой, от которых напрямую зависит повседневная жизнь населения.

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