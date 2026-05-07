Результат енергетичної незалежності: у ЦСВЯП встановлено 50-й контейнер з відпрацьованим ядерним паливом

Клименко Елена
Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, побудоване Енергоатомом за технологією американської компанії Holtec, продовжує забезпечувати енергетичну та технологічну незалежність України від рф. На майданчику ЦСВЯП вже встановлено 50-й контейнер з відпрацьованим ядерним паливом з українських АЕС.
6 травня майданчик ЦСВЯП з робочим візитом відвідав керівник Енергоатома Павло Ковтонюк. Наразі у сховищі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, вивезене з Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської атомних станцій.
Використання власного сховища дозволяє Україні щороку економити близько $200 млн. До запуску ЦСВЯП відпрацьоване ядерне паливо вивозили до рф.
"Завдяки будівництву та введенню в експлуатацію ЦСВЯП Україна стала незалежною від країни-агресорки у питанні поводження з відпрацьованим ядерним паливом. Ми не лише економимо значні кошти, а й самостійно управляємо всіма процесами у цій сфері", – зазначив керівник НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк.
За його словами, робота ЦСВЯП також є важливою умовою стабільної експлуатації дев’яти енергоблоків українських АЕС, розташованих на підконтрольній території.
Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого
ядерного палива завершили у 2021 році. У квітні 2022 року Держатомрегулювання
надало дозвіл на введення об’єкта в експлуатацію, а перші поставки ВЯП з
українських АЕС до сховища розпочалися у 2023 році.