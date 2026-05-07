Результат енергетичної незалежності: у ЦСВЯП встановлено 50-й контейнер з відпрацьованим ядерним паливом

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, побудоване Енергоатомом за технологією американської компанії Holtec, продовжує забезпечувати енергетичну та технологічну незалежність України від рф. На майданчику ЦСВЯП вже встановлено 50-й контейнер з відпрацьованим ядерним паливом з українських АЕС.

6 травня майданчик ЦСВЯП з робочим візитом відвідав керівник Енергоатома Павло Ковтонюк. Наразі у сховищі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, вивезене з Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської атомних станцій.

Використання власного сховища дозволяє Україні щороку економити близько $200 млн. До запуску ЦСВЯП відпрацьоване ядерне паливо вивозили до рф.

"Завдяки будівництву та введенню в експлуатацію ЦСВЯП Україна стала незалежною від країни-агресорки у питанні поводження з відпрацьованим ядерним паливом. Ми не лише економимо значні кошти, а й самостійно управляємо всіма процесами у цій сфері", – зазначив керівник НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк.

За його словами, робота ЦСВЯП також є важливою умовою стабільної експлуатації дев’яти енергоблоків українських АЕС, розташованих на підконтрольній території.

Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива завершили у 2021 році. У квітні 2022 року Держатомрегулювання надало дозвіл на введення об'єкта в експлуатацію, а перші поставки ВЯП з українських АЕС до сховища розпочалися у 2023 році.




















