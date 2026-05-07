Результат энергетической независимости: в ЦХОЯТ установлен 50-й контейнер с отработанным ядерным топливом

Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, построенное Энергоатомом по технологии американской компании Holtec, продолжает обеспечивать энергетическую и технологическую независимость Украины от России. На площадке ЦХОЯТ уже установлен 50-й контейнер с отработанным ядерным топливом из украинских АЭС.

Фото: из открытых источников

6 мая площадка ЦХОЯТ с рабочим визитом посетила руководитель Энергоатома Павел Ковтонюк. В хранилище хранится отработанное ядерное топливо, вывезенное из Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской атомных станций.

Использование собственного хранилища позволяет Украине ежегодно экономить около $200 млн. До запуска ЦХОЯТ отработанное ядерное топливо вывозили в РФ.

"Благодаря строительству и вводу в эксплуатацию ЦХОЯТ Украина стала независимой от страны-агрессорки в вопросе обращения с отработанным ядерным топливом. Мы не только экономим значительные средства, но и самостоятельно управляем всеми процессами в этой сфере", – отметил руководитель НАЭК "Энергоатом" Павел Ковтонюк.

По его словам, работа ЦХОЯТ также является важным условием стабильной эксплуатации девяти энергоблоков украинских АЭС, расположенных на подконтрольной территории.

Строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива было завершено в 2021 году. В апреле 2022 года Госатомрегулирование предоставило разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а первые поставки ОЯТ с украинских АЭС в хранилище начались в 2023 году.













