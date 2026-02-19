logo_ukra

Головна Новини Суспільство події "Резерв+" призупинить роботу: що потрібно негайно зробити користувачам
НОВИНИ

"Резерв+" призупинить роботу: що потрібно негайно зробити користувачам

20 лютого з 00:00 до 03:00 у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID

19 лютого 2026, 14:15
Застосунок "Резерв+" вночі 20 лютого призупинить роботу через планові технічні роботи. Користувачам дали актуальну пораду. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Telegram Міністерства оборони України.

"Резерв+" призупинить роботу: що потрібно негайно зробити користувачам

Додаток Резерв+. Фото: з відкритих джерел

Так, 20 лютого з 00:00 до 03:00 у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи.

"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF", — заявили у Міноборони.

Повідомляється, що роботи завершаться о 03:00, після чого сервіси запрацюють у звичному режимі.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Міністерство оборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій з боку людини.

До 2 лютого включно відбулося чергове автопродовження. Воно стосувалось як відстрочок, оформлених через Резерв+, так і поданих через ЦНАП. Цього разу до механізму додали ще 7 категорій відстрочок.

Донедавна, щоб продовжити відстрочку, людям доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти в черзі, чекати на розгляд понад тиждень — і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Це створювало зайве навантаження і для громадян, і для військових установ, які мають бути зосереджені на мобілізації.

Тепер у 90% випадків все відбувається без участі людини: підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається в Резерв+. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Таким чином черги до ТЦК з питань відстрочок прибрані повністю.



