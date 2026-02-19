logo

Главная Новости Общество события "Резерв+" приостановит работу: что нужно немедленно сделать пользователям
НОВОСТИ

"Резерв+" приостановит работу: что нужно немедленно сделать пользователям

20 февраля с 00:00 до 03:00 в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID

19 февраля 2026, 14:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Приложение "Резерв+" ночью 20 февраля приостановит работу из-за плановых технических работ. Пользователям дали актуальный совет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram Министерства обороны Украины.

"Резерв+" приостановит работу: что нужно немедленно сделать пользователям

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

Так, 20 февраля с 00:00 до 03:00 в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID. В настоящее время в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы.

"Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF", — заявили в Минобороны.

Сообщается, что работы завершатся в 03:00, после чего сервисы заработают в обычном режиме.

Читайте на портале "Комментарии" — Министерство обороны расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, подлежащих автоматическому продлению. Теперь 90% оформленных отсрочек продолжаются без заявлений, справок, очередей и каких-либо дополнительных действий со стороны человека.

До 2 февраля включительно прошло очередное автопродолжение. Оно касалось как отсрочек, оформленных через Резерв+, так и поданных через ЦНАП. На этот раз в механизм добавили еще 7 категорий отсрочек.

До недавнего времени, чтобы продлить отсрочку, людям приходилось собирать бумажные документы, лично идти в ТЦК, стоять в очереди, ждать рассмотрения более недели — и проходить этот процесс снова каждые 90 дней. Это создавало излишнюю нагрузку и для граждан, и для военных учреждений, которые должны быть сосредоточены на мобилизации.

Теперь в 90% случаев все происходит без участия человека: основания проверяются автоматически через государственные реестры, отсрочка продолжается без заявлений и справок, а подтверждение отражается в резерве. В остальных случаях заявления подаются через ЦНАП. Таким образом, очереди в ТЦК по вопросам отсрочек убраны полностью.



