"Резерв+" приостановит работу: что нужно немедленно сделать пользователям

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Приложение "Резерв+" ночью 20 февраля приостановит работу из-за плановых технических работ. Пользователям дали актуальный совет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram Министерства обороны Украины.
Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников
Так, 20 февраля с 00:00 до 03:00 в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID. В настоящее время в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы.
Сообщается, что работы завершатся в 03:00, после чего сервисы заработают в обычном режиме.
Читайте на портале "Комментарии" — Министерство обороны расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, подлежащих автоматическому продлению. Теперь 90% оформленных отсрочек продолжаются без заявлений, справок, очередей и каких-либо дополнительных действий со стороны человека.
До 2 февраля включительно прошло очередное автопродолжение. Оно касалось как отсрочек, оформленных через Резерв+, так и поданных через ЦНАП. На этот раз в механизм добавили еще 7 категорий отсрочек.
До недавнего времени, чтобы продлить отсрочку, людям приходилось собирать бумажные документы, лично идти в ТЦК, стоять в очереди, ждать рассмотрения более недели — и проходить этот процесс снова каждые 90 дней. Это создавало излишнюю нагрузку и для граждан, и для военных учреждений, которые должны быть сосредоточены на мобилизации.
Теперь в 90% случаев все происходит без участия человека: основания проверяются автоматически через государственные реестры, отсрочка продолжается без заявлений и справок, а подтверждение отражается в резерве. В остальных случаях заявления подаются через ЦНАП. Таким образом, очереди в ТЦК по вопросам отсрочек убраны полностью.