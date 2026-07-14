"Резерв+" несподівано скасував відстрочку: чи це законно

Українці дедалі частіше стикаються із ситуацією, коли оформлена відстрочка від мобілізації несподівано зникає із додатка "Резерв+". Особливо часто такі випадки виникають після зміни місця проживання та переведення військовозобов'язаного до іншого територіального центру комплектування. Однак сама собою зміна ТЦК не є підставою для скасування відстрочки. Про це у коментарі УНІАН розповіла адвокат адвокатського об'єднання Eternix Анастасія Капустинська.

Відстрочка від мобілізації. Фото: з відкритих джерел

За словами юриста, чинне законодавство передбачає лише дві основні причини припинення відстрочення – закінчення терміну її дії або зникнення підстав, на яких вона була надана. Переведення військовозобов'язаного на облік до іншої ТЦК до цього переліку не входить.

Аналогічний принцип діє щодо бронювання працівників. Якщо людина змінює місце проживання, вона зобов'язана протягом семи днів стати на військовий облік за новою адресою. Інакше передбачено адміністративну відповідальність. За порушення правил військового обліку може бути накладено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Ця вимога поширюється також на військовозобов'язаних жінок медичних спеціальностей.

Експерт зазначила, що зникнення відстрочки у додатку "Резерв+" найчастіше пов'язане з технічними збоями. Після встановлення на облік у новому ТЦК статус можна відновити двома способами – через додаток "Резерв+" або звернувшись до будь-якого Центру надання адміністративних послуг.

При оформленні документів через ЦНАП необхідно особливо уважно вибирати підставу для відстрочення та правильно вказувати відповідну норму статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Навіть за наявності повного пакета документів, помилка у посиланні на законодавство може стати причиною відмови.

У той же час додаток "Резерв+" автоматично визначає необхідну підставу та самостійно підтягує відомості з державних реєстрів, завдяки чому ризик подібних помилок значно нижчий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — до якого числа продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію: деталі голосування Ради.