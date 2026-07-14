"Резерв+" неожиданно отменил отсрочку: законно ли это

Украинцы все чаще сталкиваются с ситуацией, когда оформленная отсрочка от мобилизации неожиданно исчезает из приложения "Резерв+". Особенно часто такие случаи возникают после смены места жительства и перевода военнообязанного в другой территориальный центр комплектования. Однако сама по себе смена ТЦК не является основанием для отмены отсрочки. Об этом в комментарии УНИАН рассказала адвокат адвокатского объединения Eternix Анастасия Капустинская.

Отсрочка от мобилизации. Фото: из открытых источников

По словам юриста, действующее законодательство предусматривает лишь две основные причины прекращения отсрочки – истечение срока ее действия либо исчезновение оснований, на которых она была предоставлена. Перевод военнообязанного на учет в другой ТЦК в этот перечень не входит.

Аналогичный принцип действует и в отношении бронирования работников. Если человек меняет место жительства, он обязан в течение семи дней стать на воинский учет по новому адресу. В противном случае предусмотрена административная ответственность. За нарушение правил воинского учета может быть наложен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Это требование распространяется также на военнообязанных женщин медицинских специальностей.

Эксперт отметила, что исчезновение отсрочки в приложении "Резерв+" чаще всего связано с техническими сбоями. После постановки на учет в новом ТЦК статус можно восстановить двумя способами – через приложение "Резерв+" или обратившись в любой Центр предоставления административных услуг.

При оформлении документов через ЦНАП необходимо особенно внимательно выбирать основание для отсрочки и правильно указывать соответствующую норму статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Даже при наличии полного пакета документов ошибка в ссылке на законодательство может стать причиной отказа.

В то же время приложение "Резерв+" автоматически определяет необходимое основание и самостоятельно подтягивает сведения из государственных реестров, благодаря чему риск подобных ошибок значительно ниже.

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