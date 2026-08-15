«Резерв+» для виїзду в ЄС: чи справді є нова вимога для українок

Повідомлення про те, що 18-річні українки нібито зобов’язані показувати застосунок "Резерв+" для отримання тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, є маніпуляцією. Про це заявив Центр протидії дезінформації.

Застосунок Резерв+. Фото: з відкритих джерел

У ЦПД пояснили, що в рішенні Ради ЄС №2026/1912 дійсно передбачена норма щодо перевірки військового статусу окремих категорій заявників на тимчасовий захист. Однак її не можна трактувати як універсальну вимогу для всіх 18-річних українок.

Зміни стосуються нових заявників, які подають документи після 31 липня 2026 року та вже мають військові обов’язки відповідно до українського законодавства.

При цьому норма не прив’язана виключно до статі заявника. Тобто вона може стосуватися як чоловіків, так і жінок, але лише у випадку, якщо конкретна особа має відповідний військовий статус.

Таким чином, саме твердження про те, що всі українки після досягнення 18 років повинні пред’являти "Резерв+" для отримання захисту в ЄС, не відповідає змісту рішення, наголошують у ЦПД.

Важливим є й те, що йдеться саме про нових заявників на тимчасовий захист після визначеної дати. Тому поширення цієї інформації без уточнення умов може створювати у громадян хибне враження про нібито нове загальне правило для українок.

У ЦПД закликали враховувати повний зміст європейського рішення, а не окремі фрагменти, які поширюються в соцмережах та месенджерах.

Отже, твердження про обов’язковий "Резерв+" для всіх 18-річних українок під час оформлення тимчасового захисту в ЄС є некоректним: значення має не лише вік чи стать, а передусім наявність відповідного військового статусу та дата подання документів.

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