logo_ukra

BTC/USD

62924

ETH/USD

1878.89

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події «Резерв+» для виїзду в ЄС: чи справді є нова вимога для українок
commentss НОВИНИ Всі новини

«Резерв+» для виїзду в ЄС: чи справді є нова вимога для українок

Рішення Ради ЄС справді передбачає перевірку військового статусу частини заявників, але це не означає обов’язкової демонстрації застосунку для всіх 18-річних жінок

15 серпня 2026, 16:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Повідомлення про те, що 18-річні українки нібито зобов’язані показувати застосунок "Резерв+" для отримання тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, є маніпуляцією. Про це заявив Центр протидії дезінформації.

«Резерв+» для виїзду в ЄС: чи справді є нова вимога для українок

Застосунок Резерв+. Фото: з відкритих джерел

У ЦПД пояснили, що в рішенні Ради ЄС №2026/1912 дійсно передбачена норма щодо перевірки військового статусу окремих категорій заявників на тимчасовий захист. Однак її не можна трактувати як універсальну вимогу для всіх 18-річних українок.

Зміни стосуються нових заявників, які подають документи після 31 липня 2026 року та вже мають військові обов’язки відповідно до українського законодавства.

При цьому норма не прив’язана виключно до статі заявника. Тобто вона може стосуватися як чоловіків, так і жінок, але лише у випадку, якщо конкретна особа має відповідний військовий статус.

Таким чином, саме твердження про те, що всі українки після досягнення 18 років повинні пред’являти "Резерв+" для отримання захисту в ЄС, не відповідає змісту рішення, наголошують у ЦПД.

Важливим є й те, що йдеться саме про нових заявників на тимчасовий захист після визначеної дати. Тому поширення цієї інформації без уточнення умов може створювати у громадян хибне враження про нібито нове загальне правило для українок.

У ЦПД закликали враховувати повний зміст європейського рішення, а не окремі фрагменти, які поширюються в соцмережах та месенджерах.

Отже, твердження про обов’язковий "Резерв+" для всіх 18-річних українок під час оформлення тимчасового захисту в ЄС є некоректним: значення має не лише вік чи стать, а передусім наявність відповідного військового статусу та дата подання документів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Європа боїться опинитися за бортом: три країни готують свій формат переговорів з Путіним.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини