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«Резерв+» для выезда в ЕС: действительно ли новое требование для украинок

Решение Совета ЕС действительно предусматривает проверку военного статуса части заявителей, но это не означает обязательной демонстрации приложения для всех 18-летних женщин

15 августа 2026, 16:04
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Кравцев Сергей

Сообщения о том, что 18-летние украинки якобы обязаны показывать приложение "Резерв+" для получения временной защиты в странах Евросоюза, является манипуляцией. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации.

«Резерв+» для выезда в ЕС: действительно ли новое требование для украинок

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

В ЦПИ объяснили, что в решении Совета ЕС №2026/1912 действительно предусмотрена норма по проверке военного статуса отдельных категорий заявителей на временную защиту. Однако его нельзя трактовать как универсальное требование для всех 18-летних украинок.

Изменения касаются новых заявителей, которые подают документы после 31 июля 2026 г. и уже имеют военные обязанности в соответствии с украинским законодательством.

При этом норма не привязана исключительно к полу заявителя. То есть, она может касаться как мужчин, так и женщин, но только в случае, если конкретное лицо имеет соответствующий военный статус.

Таким образом, именно утверждение о том, что все украинки по достижении 18 лет должны предъявлять "Резерв+" для получения защиты в ЕС, не соответствует содержанию решения, отмечают в ЦПИ.

Важно и то, что речь идет именно о новых заявителях на временную защиту после определенной даты. Поэтому распространение этой информации без уточнения условий может создавать у граждан ошибочное впечатление о якобы новом общем правиле для украинок.

В ЦПИ призвали учитывать полное содержание европейского решения, а не отдельные фрагменты, распространяемые в соцсетях и мессенджерах.

Следовательно, утверждение об обязательном "Резерв+" для всех 18-летних украинок во время оформления временной защиты в ЕС некорректно: значение имеет не только возраст или пол, а прежде всего наличие соответствующего военного статуса и дата подачи документов.

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