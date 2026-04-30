Рейтинг свободи преси 2026: як змінилася позиція України

Україна піднялася на сім позицій у глобальному рейтингу свободи преси за 2026 рік. Нові дані оприлюднила міжнародна організація "Репортери без кордонів" (RSF), яка щороку оцінює стан медіа у 180 країнах світу.

Згідно зі звітом "Репортерів без кордонів", Україна у 2026 році посідає 55-те місце в рейтингу свободи ЗМІ, набравши 66,10 бала. Для порівняння, торік країна була на 62-й сходинці. Поліпшення позиції відображає поступові зміни у сфері медіа, попри умови повномасштабної війни. Крім того, Україна обійшла в рейтингу США, які опинилися на 64 місці.

Лідером рейтингу вже десятий рік поспіль залишається Норвегія із показником понад 92 бали. До першої п’ятірки також увійшли Нідерланди, Естонія, Данія та Швеція. Натомість у нижній частині списку опинилися країни з жорсткими обмеженнями для журналістів.

Серед сусідів України Польща розташувалася на 27-й позиції, Молдова на 31, Румунія – 49, Угорщина – 74, а Росія на 172 місці.

Рейтинг свободи преси 2026 року

Антилідером рейтингу свободи преси стала Еритрея — останнє місце зі 10,24 балами. Також в нижній п’ятірці з Еритрею потрапили такі країни як Північна Корея, Китай, Іран та Саудівська Аравія.

"Репортери без кордонів" звертають увагу на загальну негативну тенденцію. Вперше за 25 років понад половина країн світу потрапили до категорій зі складною або дуже серйозною ситуацією зі свободою преси. Найбільше погіршення зафіксовано в правовому середовищі для журналістів.

