Рейтинг свободы прессы 2026: как изменилась позиция Украины

Украина поднялась на семь позиций в глобальном рейтинге свободы печати за 2026 год. Новые данные обнародовала международная организация "Репортеры без границ" (RSF), ежегодно оценивающая состояние медиа в 180 странах мира.

Рейтинг свободы СМИ. Фото: Sanni Isomäki/Yle

Согласно отчету "Репортеров без границ", Украина в 2026 году занимает 55-е место в рейтинге свободы СМИ, набрав 66,10 балла. Для сравнения, в прошлом году страна была на 62-й строчке. Улучшение позиции отражает постепенное изменение в сфере медиа, несмотря на условия полномасштабной войны. Кроме того, Украина обошла в рейтинге США, оказавшемся на 64 месте.

Лидером рейтинга уже десятый год остается Норвегия с показателем более 92 баллов. В первую пятерку также вошли Нидерланды, Эстония, Дания и Швеция. В нижней части списка оказались страны с жесткими ограничениями для журналистов.

Среди соседей Украины Польша расположилась на 27 позиции, Молдова на 31, Румыния – 49, Венгрия – 74, а Россия на 172 месте.

Рейтинг свободы печати 2026 года

Антилидером рейтинга свободы прессы стала Эритрея – последнее место с 10,24 баллами. Также в нижней пятерке из Эритрея попали такие страны как Северная Корея, Китай, Иран и Саудовская Аравия.

"Репортеры без границ" обращают внимание на общую негативную тенденцию. Впервые за 25 лет более половины стран мира попали в категории со сложной или очень серьезной ситуацией со свободой печати. Наибольшее ухудшение зафиксировано в правовой среде журналистов.

