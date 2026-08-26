Рекордні надходження без оприлюдненої звітності: які питання виникли до БФ «Хартія»

Благодійний фонд "Хартія" за 2022–2025 роки задекларував 715,3 млн грн надходжень, однак протягом перших трьох років його діяльності передбачена Статутом Наглядова рада, яка мала контролювати фінансово-господарську діяльність та використання коштів, взагалі не була створена.

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Після її створення у червні 2025 року виникло інше питання — наскільки незалежним є такий контроль. Про це йдеться у громадському моніторингу ГО "Центр громадського аналізу та контролю" (ЦГАК), пишуть "Українські новини".

Кінцевим бенефіціарним власником БФ "Хартія" у державному реєстрі зазначений Всеволод Кожемяко — із 100% непрямого вирішального впливу. Єдиним учасником Фонду є ГО "Хартія", яку також очолює Кожемяко. Формальним керівником БФ "Хартія" є Альона Кошнякова.

Три роки без органу, який мав контролювати використання коштів

Передбачену Статутом Наглядову раду створили лише у червні 2025 року — на четвертому році діяльності Фонду.

Саме Наглядова рада за Статутом має контролювати фінансово-господарську діяльність Фонду, використання його фінансових ресурсів та може ініціювати проведення аудиту. Таким чином, протягом перших трьох років діяльності Фонду цей передбачений Статутом контрольний орган не функціонував.

Наглядову раду створили — але виникло питання її незалежності

До Наглядової ради увійшли Сергій Жадан, Вахтанг Кіпіані, Андрій Романчук, Віталій Сич та Мар’ян Мартинюк.

На момент створення Ради Жадан, Кіпіані та Романчук проходили службу у формуванні — отримувачі допомоги Фонду. Романчук є засновником юридичної компанії MORIS, а Мартинюк — її старшим партнером. MORIS надає корпусу "Хартія" юридичний супровід pro bono.

За результатами моніторингу, структурно не пов’язаним із формуванням-отримувачем або MORIS був лише Віталій Сич. Крім того, всіх членів Наглядової ради та її голову визначає єдиний учасник Фонду, а сама Рада йому підзвітна.

ЦГАК не стверджує про наявність конфлікту інтересів у конкретних членів Ради, однак вважає таку конструкцію обмеженням її інституційної незалежності. Запит щодо механізмів врегулювання потенційних конфліктів інтересів залишився без відповіді.

Незалежний аудит 715,3 млн грн не підтверджений

Проведення незалежного зовнішнього аудиту Фонд не підтвердив. У повторному запиті ЦГАК прямо запропонував повідомити, чи проводився такий аудит. Відповіді на це питання не надійшло.

Рекордні 354,4 млн грн за 2025 рік — і жодної публікації зі звітністю

У 2025 році БФ "Хартія" задекларував рекордні 354,4 млн грн надходжень. Водночас за весь 2025 рік на сайті Фонду не виявлено жодної публікації зі звітністю.

8 травня 2026 року Фонд письмово повідомив ЦГАК про зобов’язання вжити заходів для розміщення фінансової звітності на своєму сайті. Станом на 17 серпня 2026 року фінансової звітності та звітності про реалізацію благодійних програм там не було.

Чотири офіційні документи — без відповіді

Після часткової відповіді Фонду на перший запит ЦГАК направив повторний запит із 18 блоками та 23 підпитаннями, а згодом — окремі офіційні звернення керівництву Фонду, Наглядовій раді та засновнику. Жоден із цих чотирьох документів відповіді не отримав.

У результаті без відповіді по суті залишилися десять ключових блоків питань, зокрема щодо незалежного аудиту, великого цільового збору "Куп’янські Вампіри", пов’язаних структур та валютних надходжень.

65,8 млн грн через Monobank та 731,5 тис. USDT

За відкритими джерелами ЦГАК вдалося поіменно ідентифікувати внески на 8,74 млн грн — 1,22% від задекларованих Фондом 715,3 млн грн надходжень.

Це не означає, що решта коштів не надходила до Фонду. Однак їх структура за конкретними публічно встановленими джерелами залишається нерозкритою.

Через оприлюднену Фондом "банку" Monobank накопичувально пройшло 65,8 млн грн. Моніторинг не встановив, на які рахунки були виведені ці кошти, на що витрачені та в якому звітному році відображені.

На оприлюднену Фондом USDT-адресу надійшло 731 547,50 USDT — близько 29,3 млн грн. Спосіб відображення цих надходжень у фінансовій звітності Фонд не розкрив.

Збір на 250 млн грн — без повного публічного результату

Не виявлено повного публічного результату і щодо збору "Куп’янські Вампіри" із заявленою метою 250 млн грн: не розкрито його статус, фактично зібрану суму та залишок станом на 1 січня 2026 року.

За висновком ЦГАК, результати моніторингу демонструють суттєвий розрив між масштабом задекларованої діяльності БФ "Хартія" та рівнем його публічної підзвітності.

Моніторинг стосується виключно БО "Благодійний фонд "Хартія" як юридичної особи, а не діяльності військових підрозділів "Хартія", і не містить висновку про вчинення Фондом правопорушень.