Рекордные поступления без обнародованной отчетности: какие вопросы возникли в БФ «Хартия»

Благотворительный фонд "Хартия" за 2022–2025 годы задекларировал 715,3 млн грн поступлений, однако в течение первых трех лет его деятельности предусмотрен Уставом Наблюдательный совет, который должен был контролировать финансово-хозяйственную деятельность и использование средств, вообще не был создан.

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После ее создания в июне 2025 года возник другой вопрос — насколько независим такой контроль. Об этом говорится в общественном мониторинге ОО "Центр общественного анализа и контроля" (ЦГАК), пишут "Українські новини".

Конечным бенефициарным владельцем БФ "Хартия" в государственном реестре указан Всеволод Кожемяко — со 100% косвенного решающего влияния. Единственным участником Фонда является ОО "Хартия", которую также возглавляет Кожемяко. Формальным руководителем БФ Хартия является Алена Кошнякова.

Три года без органа, который должен контролировать использование средств

Предусмотренный Уставом Наблюдательный совет был создан только в июне 2025 года — на четвертом году деятельности Фонда.

Именно Наблюдательный совет по Уставу должен контролировать финансово хозяйственную деятельность Фонда, использование его финансовых ресурсов и может инициировать проведение аудита. Таким образом, в течение первых трех лет деятельности Фонда этот предусмотренный Уставом контрольный орган не функционировал.

Наблюдательный совет создали — но возник вопрос его независимости

В Наблюдательный совет вошли Сергей Жадан, Вахтанг Кипиани, Андрей Романчук, Виталий Сыч и Марьян Мартынюк.

На момент создания Совета Жадан, Кипиани и Романчук проходили службу в формировании получатели помощи Фонда. Романчук является основателем юридической компании MORIS, а Мартынюк – ее старшим партнером. MORIS предоставляет корпусу "Хартия" юридическое сопровождение pro bono.

По результатам мониторинга, структурно не связанным с формированием-получателем или MORIS был только Виталий Сыч. Кроме того, всех членов Наблюдательного совета и его председателя определяет единственный участник Фонда, а сам Совет ему подотчетен.

ЦГАК не утверждает о наличии конфликта интересов у конкретных членов Совета, однако считает такую конструкцию ограничением ее институциональной независимости. Запрос о механизмах урегулирования потенциальных конфликтов интересов остался без ответа.

Независимый аудит 715,3 млн грн не подтвержден

Проведение независимого внешнего аудита Фонд не подтвердил. В повторном запросе ЦГАК прямо предложил сообщить, проводился ли такой аудит. Ответа на этот вопрос не последовало.

Рекордные 354,4 млн грн за 2025 год — и никакой публикации с отчетностью

В 2025 году БФ "Хартия" задекларировала рекордные 354,4 млн грн поступлений. В то же время, за весь 2025 год на сайте Фонда не обнаружено ни одной публикации с отчетностью.

8 мая 2026 года Фонд в письменном виде уведомил ЦГАК об обязательстве принять меры для размещения финансовой отчетности на своем сайте. По состоянию на 17 августа 2026 финансовой отчетности и отчетности о реализации благотворительных программ там не было.

Четыре официальных документа – без ответа

После частичного ответа Фонда на первый запрос ЦГАК направил повторный запрос с 18 блоками и 23 вопросами, а затем отдельные официальные обращения руководству Фонда, Наблюдательному совету и учредителю. Ни один из этих четырех документов ответа не получил.

В результате без ответа по существу остались десять ключевых блоков вопросов, в частности, относительно независимого аудита, большого целевого сбора "Купьянские Вампиры", связанных структур и валютных поступлений.

65,8 млн грн через Monobank и 731,5 тыс. USDT

По открытым источникам ЦГАК удалось поименно идентифицировать взносы на 8,74 млн грн — 1,22% от задекларированных Фондом 715,3 млн грн поступлений.

Это не означает, что остальные средства не поступали в Фонд. Однако их структура по конкретным публично установленным источникам остается нераскрытой.

Из-за обнародованной Фондом "банка" Monobank накопительно прошло 65,8 млн грн. Мониторинг не установил, на какие счета были выведены эти средства, на что израсходованы и в каком отчетном году отражены.

На обнародованный Фондом USDT-адрес поступило 731 547,50 USDT — около 29,3 млн грн. Способ отражения этих поступлений в финансовой отчетности Фонд не раскрыл.

Сбор на 250 млн грн — без полного публичного результата

Не выявлен полный публичный результат и по сбору "Купьянские Вампиры" с заявленной целью 250 млн грн: не раскрыт его статус, фактически собранная сумма и остаток по состоянию на 1 января 2026 года.

По заключению ЦГАК, результаты мониторинга демонстрируют существенный разрыв между масштабом задекларированной деятельности БФ Хартия и уровнем его публичной подотчетности.

Мониторинг касается исключительно БО "Благотворительный фонд Хартия" как юридического лица, а не деятельности военных подразделений Хартия, и не содержит вывода о совершении Фондом правонарушений.