Референдум таки можливий: Зеленський розповів, що на нього можуть винести
Референдум таки можливий: Зеленський розповів, що на нього можуть винести

Зеленський розповів, за яких умов мирний план може бути винесений на референдум

24 грудня 2025, 10:35
Автор:
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо питання територій не вдасться погодити на переговорах, весь мирний план може бути винесений на всеукраїнський референдум.

Референдум таки можливий: Зеленський розповів, що на нього можуть винести

Референдум України. Фото: з відкритих джерел

За його словами, це найскладніший пункт документу. У драфті передбачено, що у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях лінія зіткнення фіксується за місцем розташування військ на дату угоди – принцип "стоїмо, де стоїмо". При цьому з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей Росія має вивести свої війська для набуття чинності угоди.

Проте РФ вимагає виходу України із Донецької області. США пропонують компромісний варіант – створення потенційної вільної економічної зони. Зеленський підкреслив, що таке рішення має відображати право суверенної держави обирати свій шлях, і слово "потенційне" у формулюванні важливе.

Якщо домовитися про принцип "стоїмо там, де стоїмо" не вийде, можливі два сценарії: продовження війни або вирішення питання з потенційними економічними зонами через референдум.

"Лише референдум може визначити, чи згодні люди на такий шлях, якщо пропозиція для України – чи це, чи війна", – пояснив президент.

Він додав, що США наполягають на референдумі, але голосувати треба буде з усього документа, а не з окремих питань. Для проведення необхідний мінімум 60 днів реального припинення вогню. Крім того, створення вільної економічної зони контролюватиметься міжнародними силами та вимагатиме схвалення Верховної Ради окремим законом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський розповів журналістам про деталі мирного плану, який обговорює Україна, США та Росія вже другий місяць. За його словами, документ складається з 20 основних пунктів та супроводжується низкою додаткових угод за окремими напрямками.




