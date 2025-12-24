Референдум таки возможен: Зеленский рассказал, что на него могут вынести

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если вопрос территорий не удастся согласовать на переговорах, весь мирный план может быть вынесен на всеукраинский референдум.

Референдум в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, это самый сложный пункт документа. В драфте предусмотрено, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия соприкосновения фиксируется по месту расположения войск на дату соглашения – принцип "стоим, где стоим". При этом из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей Россия должна вывести свои войска для вступления соглашения в силу.

Однако РФ требует выхода Украины из Донецкой области. США предлагают компромиссный вариант – создание потенциальной свободной экономической зоны. Зеленский подчеркнул, что такое решение должно отражать право суверенного государства выбирать свой путь, и слово "потенциальная" в формулировке важно.

Если договориться о принципе "стоим там, где стоим" не получится, возможны два сценария: продолжение войны или решение вопроса с потенциальными экономическими зонами через референдум.

"Только референдум может определить, согласны ли люди на такой путь, если предложение для Украины – либо это, либо война", – пояснил президент.

Он добавил, что США настаивают на референдуме, но голосовать нужно будет по всему документу, а не по отдельным вопросам. Для его проведения необходим минимум 60 дней реального прекращения огня. Кроме того, создание свободной экономической зоны будет контролироваться международными силами и требовать одобрения Верховной Рады отдельным законом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский рассказал журналистам о деталях мирного плана, обсуждаемого Украиной, США и Россией уже второй месяц. По его словам, документ состоит из 20 основных пунктов и сопровождается рядом дополнительных соглашений по отдельным направлениям.



