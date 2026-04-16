Референдум про вихід із НАТО та візит до Москви: у Словенії шокували заявами

Новообраний спікер парламенту Словенії Зоран Стеванович одразу після вступу на посаду зробив низку резонансних заяв, які можуть кардинально змінити зовнішньополітичний курс країни. Він анонсував намір відвідати Москву і провести референдум про вихід Словенії з НАТО.

Як повідомляє Radio Prvi, політик заявив про бажання "будувати мости" та налагоджувати відносини з усіма країнами, незважаючи на напруженість між Заходом та Сходом. За його словами, візит до російської столиці може відбутися вже найближчим часом.

Ще гучнішою стала заява про плани винести на референдум питання виходу Словенії з Альянсу. Стеванович підкреслив, що це була одна з його передвиборчих обіцянок, і він має намір її виконати.

При цьому спікер також виступає за поступове скасування антиросійських санкцій. Проте звинувачення у проросійській позиції він відкидає, заявляючи, що керується виключно національними інтересами.

"У мене немає проросійських поглядів – лише прословенські", — зазначив він, додавши, що країна має проводити незалежну та суверенну політику.

У Росії вже відреагували на його обрання: до Державної думи Російської Федерації заявили про готовність до конструктивного діалогу з Любляною.

Обрання Стевановича стало несподіванкою на тлі перемоги партії "Рух Свобода" прем'єра Роберт Голоб. Сам речник очолює євроскептичну політсилу Resni.ca.

Варто зазначити, що Словенія є членом НАТО з 2004 року – вступ тоді підтримали близько 66% громадян. Тепер країна може опинитися на порозі перегляду свого стратегічного курсу.

