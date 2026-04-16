Референдум о выходе из НАТО и визит в Москву: в Словении шокировали заявлениями
Референдум о выходе из НАТО и визит в Москву: в Словении шокировали заявлениями

Стеванович обещает «суверенную политику» и намекает на разворот страны: в России уже заговорили о диалоге

16 апреля 2026, 09:30
Автор:
Кравцев Сергей

Новоизбранный спикер парламента Словении Зоран Стеванович сразу после вступления в должность сделал ряд резонансных заявлений, которые могут кардинально изменить внешнеполитический курс страны. В частности, он анонсировал намерение посетить Москву и провести референдум о выходе Словении из НАТО.

Референдум о выходе из НАТО и визит в Москву: в Словении шокировали заявлениями

Словения. Фото: из открытых источников

Как сообщает Radio Prvi, политик заявил о желании "строить мосты" и налаживать отношения со всеми странами, несмотря на напряженность между Западом и Востоком. По его словам, визит в российскую столицу может состояться уже в ближайшее время.

Еще более громким стало заявление о планах вынести на референдум вопрос выхода Словении из Альянса. Стеванович подчеркнул, что это было одним из его предвыборных обещаний, и он намерен его выполнить.

При этом спикер также выступает за постепенную отмену антироссийских санкций. Однако обвинения в пророссийской позиции он отвергает, заявляя, что руководствуется исключительно национальными интересами. 

"У меня нет пророссийских взглядов – только прословенские", — отметил он, добавив, что страна должна проводить независимую и суверенную политику.

В России уже отреагировали на его избрание: в Государственная дума Российской Федерации заявили о готовности к конструктивному диалогу с Любляной.

Избрание Стевановича стало неожиданностью на фоне победы партии Движение Свобода премьера Роберт Голоб. Сам спикер возглавляет евроскептическую политсилу Resni.ca.

Стоит отметить, Словения является членом НАТО с 2004 года – вступление тогда поддержали около 66% граждан. Теперь же страна может оказаться на пороге пересмотра своего стратегического курса.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто вместо Орбана: на Западе назвали 5 лидеров, которые теперь претендуют на роль "разрушителя ЕС".




