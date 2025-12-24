logo_ukra

Референдум про мирну угоду неможливий: ексзаступник голови ЦВК пояснив, що каже Конституція
Референдум про мирну угоду неможливий: ексзаступник голови ЦВК пояснив, що каже Конституція

Андрій Магера заявив, що винесення міжнародного договору на всенародне голосування не має жодних конституційних підстав і не може замінити рішення парламенту

24 грудня 2025, 12:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявив, що Конституція України не передбачає проведення всеукраїнського референдуму щодо міжнародного мирного договору або його проєкту. Про це він написав, коментуючи активні дискусії в мережі щодо можливого винесення умов мирної угоди на всенародне голосування.

Референдум про мирну угоду неможливий: ексзаступник голови ЦВК пояснив, що каже Конституція

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Магери, Верховна Рада може призначати всеукраїнський референдум виключно з питання зміни території України, і лише не в бік її зменшення. Водночас президент має право ініціювати референдум лише в одному випадку – для затвердження змін до окремих розділів Конституції, ухвалених парламентом.

Експосадовець наголосив, що надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів належить виключно до повноважень Верховної Ради і здійснюється у формі закону. Лише після цього міжнародний договір стає частиною національного законодавства. Жоден всеукраїнський референдум, за його словами, не може замінити це рішення парламенту.

Магера також зазначив, що укладення міжнародних договорів є самостійним конституційним повноваженням президента України, і глава держави не зобов’язаний погоджувати такі дії з іншими інститутами влади. Водночас президент, складаючи присягу, бере на себе зобов’язання дотримуватися Конституції.

Окремо Магера розкритикував ідею перекладання відповідальності на народ через референдум, наголосивши, що у разі небажання або неможливості реалізовувати свої повноваження президент має право на відставку. Він також звернув увагу, що США, попри заклики до референдуму в Україні, за майже 250 років своєї історії не проводили жодного федерального плебісциту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський розповів журналістам про деталі мирного плану, який обговорюється Україною, США та Росією вже другий місяць. За його словами, документ складається з 20 основних пунктів і супроводжується низкою додаткових угод за окремими напрямками.



