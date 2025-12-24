Референдум о мирном соглашении невозможен: экс-замглавы ЦИК объяснил, что говорит Конституция

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что Конституция Украины не предусматривает проведение всеукраинского референдума по международному мирному договору или его проекту. Об этом он написал, комментируя активные дискуссии в сети о возможном вынесении условий мирного соглашения на всенародное голосование.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Магеры, Верховная Рада может назначать всеукраинский референдум исключительно по вопросу смены территории Украины, и только не в сторону ее уменьшения. В то же время, президент имеет право инициировать референдум только в одном случае – для утверждения изменений в отдельные разделы Конституции, принятые парламентом.

Экс-чиновник подчеркнул, что предоставление согласия на обязательность международных договоров относится исключительно к полномочиям Верховной Рады и осуществляется в форме закона. Только после этого международный договор становится частью национального законодательства. Ни один всеукраинский референдум, по его словам, не может заменить это решение парламента.

Магера также отметил, что заключение международных договоров является самостоятельным конституционным полномочием президента Украины и глава государства не обязан согласовывать такие действия с другими институтами власти. В то же время президент, принося присягу, берет на себя обязательство соблюдать Конституцию.

Отдельно Магера подверг критике идею переложения ответственности на народ через референдум, подчеркнув, что в случае нежелания или невозможности реализовывать свои полномочия президент имеет право на отставку. Он также обратил внимание, что США, несмотря на призывы к референдуму в Украине, почти за 250 лет своей истории не проводили ни одного федерального плебисцита.

