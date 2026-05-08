Рано зраділи: чому ціни на пальне невдовзі знову можуть злетіти

Зважаючи на оптимістичні заяви Дональда Трампа про успішні переговори та великі шанси на укладання мирної угоди з Іраном ціни на нафту, а відтак і на пальне почали знижуватися. Проте сьогодні ситуація кардинально змінилася. Світові ціни на нафту знову піднялися після відновлення бойових дій між США та Іраном. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Автори публікації зазначають, події поставили під загрозу крихке перемир'я й зруйнувало очікування відкриття Ормузької протоки, важливого маршруту транзиту нафти й газу.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 67 центів, або 0,67%, до 100,73 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 45 центів, або 0,47%, до 95,26 долара за барель. На відкритті ринку бенчмарки зросли більш ніж на 3%.

"Ринок знаходиться на межі повного краху. Ціноутворення більше не ґрунтується на прагматичному тлумаченні траєкторії війни чи фізичних реалій в Ормузькій протоці", — розповіла Вандана Харі, засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

США, зі свого боку, наполягають, що їхні удари були відповіддю на обстріл іранськими силами кораблів ВМС США, які проходили Ормузькою протокою.

Окремо Reuters повідомило, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США розслідує угоди щодо цін на нафту на суму 7 млрд доларів напередодні ключових заяв президента США Дональда Трампа, пов’язаних із війною з Іраном.

Більшість торгів включали короткі позиції або ставки на падіння цін, розміщені на ICE й CME до заяв Трампа про відтермінування атак чи припинення вогню, що призвело до падіння нафтових ринків.

