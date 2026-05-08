Рано обрадовались: почему цены на горючее вскоре снова могут взлететь

Учитывая оптимистические заявления Дональда Трампа об успешных переговорах и больших шансах на заключение мирного соглашения с Ираном цены на нефть, а затем и на горючее начали снижаться. Однако сегодня ситуация кардинально поменялась. Мировые цены на нефть снова поднялись после возобновления боевых действий между США и Ираном. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Авторы публикации отмечают, что события поставили под угрозу хрупкое перемирие и разрушило ожидание открытия Ормузского пролива, важного маршрута транзита нефти и газа.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 67 центов, или 0,67%, до 100,73 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 45 центов, или 0,47%, до 95,26 доллара за баррель. На открытии рынка бенчмарки выросли более чем на 3%.

"Рынок находится на грани полного краха. Ценообразование больше не основывается на прагматичном толковании траектории войны или физических реалий в Ормузском проливе", – рассказала Вандана Хари, основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights.

США, со своей стороны, настаивают, что их удары были ответом на обстрел иранскими силами кораблей ВМС США, проходивших по Ормузскому проливу.

Отдельно Reuters сообщило, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследует соглашения по ценам на нефть на сумму 7 млрд долларов накануне ключевых заявлений президента США Дональда Трампа, связанных с войной с Ираном.

Большинство торгов включали короткие позиции или ставки на падение цен, размещенные на ICE и CME к заявлениям Трампа об отсрочке атак или прекращении огня, что привело к падению нефтяных рынков.

