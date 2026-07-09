Ранкова чашка стане розкішшю: світовий ринок кави зафіксував історичний ціновий рекорд

Світові ціни на кавові зерна продемонстрували феноменальне зростання, яке ринок не бачив уже чверть століття. Вартість популярного продукту злетіла на понад 16%, стрімко подолавши важливу фінансову межу — 3,50 долара за один фунт (близько 453 грамів). Експерти наголошують, що подібних стрибків у поточному сторіччі ще не фіксували, тому споживачам варто готуватися до суттєвого перегляду цінників у кав'ярнях.

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"Ситуація на біржах справді безпрецедентна, — коментують аналітики товарних ринків. — Стрімкий зліт вартості контрактів буквально шокував трейдерів, адже такого потужного одноденного стрибка ми не спостерігали з 2000 року".

Головним винуватцем майбутнього подорожчання кави для кінцевих покупців стала аномальна погода в ключових регіонах вирощування. Тривалі безперервні зливи у Бразилії, яка є найбільшим експортером сировини, заблокували збір нового врожаю. Крім того, над плантаціями нависла серйозна загроза майбутньої посухи через формування метеорологічного феномену "Супер-El Niño". Цей кліматичний процес призводить до надмірного перегріву поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану, що повністю руйнує звичний баланс опадів і температур на суходолі.

"Зараз природа повністю диктує умови гри, — зазначають кліматологи, оцінюючи ризики для сільського господарства. — Зміна традиційних погодних циклів не залишає кавовим деревам шансів на нормальне цвітіння, що автоматично означає різке скорочення глобальних запасів зерна".

Економісти додають, що нинішні запаси на сертифікованих складах уже перебувають на критично низькому рівні. Будь-які новини про негоду одразу змушують інвестиційні фонди скуповувати активи, підігріваючи паніку на ринку.

"Ми увійшли в тривалу фазу хаосу, — попереджають представники великих компаній-ростерів, що займаються обсмаженням зерен. — Допоки у Бразилії та В'єтнамі не зберуть кілька стабільних і великих врожаїв поспіль, розраховувати на повернення дешевої кави просто немає сенсу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що проблеми зі сном можуть виникати через вживання певних продуктів та напоїв. Загальновідомо, що кофеїн погіршує якість сну та впливає на швидкість засинання. Однак негативний вплив має не тільки кава та чай.