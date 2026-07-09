Ранкова чашка стане розкішшю: світовий ринок кави зафіксував історичний ціновий рекорд

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Недилько Ксения
Світові ціни на кавові зерна продемонстрували феноменальне зростання, яке ринок не бачив уже чверть століття. Вартість популярного продукту злетіла на понад 16%, стрімко подолавши важливу фінансову межу — 3,50 долара за один фунт (близько 453 грамів). Експерти наголошують, що подібних стрибків у поточному сторіччі ще не фіксували, тому споживачам варто готуватися до суттєвого перегляду цінників у кав'ярнях.
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Головним винуватцем майбутнього подорожчання кави для кінцевих покупців стала аномальна погода в ключових регіонах вирощування. Тривалі безперервні зливи у Бразилії, яка є найбільшим експортером сировини, заблокували збір нового врожаю. Крім того, над плантаціями нависла серйозна загроза майбутньої посухи через формування метеорологічного феномену "Супер-El Niño". Цей кліматичний процес призводить до надмірного перегріву поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану, що повністю руйнує звичний баланс опадів і температур на суходолі.
Економісти додають, що нинішні запаси на сертифікованих складах уже перебувають на критично низькому рівні. Будь-які новини про негоду одразу змушують інвестиційні фонди скуповувати активи, підігріваючи паніку на ринку.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що проблеми зі сном можуть виникати через вживання певних продуктів та напоїв. Загальновідомо, що кофеїн погіршує якість сну та впливає на швидкість засинання. Однак негативний вплив має не тільки кава та чай.