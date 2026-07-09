Утренняя чашка станет роскошью: мировой рынок кофе зафиксировал исторический ценовой рекорд

Мировые цены на кофейные зерна продемонстрировали феноменальный рост, который рынок не видел уже четверть века. Стоимость популярного продукта взлетела более чем на 16%, стремительно преодолев важный финансовый рубеж — 3,50 доллара за один фунт (около 453 граммов). Эксперты отмечают, что подобных скачков в текущем столетии еще не фиксировали, поэтому потребителям следует готовиться к существенному пересмотру ценников в кафе.

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"Ситуация на биржах действительно беспрецедентна, – комментируют аналитики товарных рынков. — Стремительный взлет стоимости контрактов буквально шокировал трейдеров, ведь такого мощного однодневного скачка мы не наблюдали с 2000 года".

Главным виновником предстоящего удорожания кофе для конечных покупателей стала аномальная погода в ключевых регионах выращивания. Продолжительные непрерывные ливни в Бразилии, которая является крупнейшим экспортером сырья, заблокировали сбор нового урожая. Кроме того, над плантациями нависла серьезная угроза предстоящей засухи из-за формирования метеорологического феномена "Супер-El Niño". Этот климатический процесс приводит к излишнему перегреву поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, что полностью разрушает привычный баланс осадков и температур на суше.

"Сейчас природа полностью диктует условия игры, – отмечают климатологи, оценивая риски для сельского хозяйства. — Смена традиционных погодных циклов не оставляет кофейным деревьям шансы на нормальное цветение, что автоматически означает резкое сокращение глобальных запасов зерна".

Экономисты добавляют, что нынешние запасы на сертифицированных складах находятся уже на критически низком уровне. Любые новости о непогоде сразу заставляют инвестиционные фонды скупать активы, подогревая панику на рынке.

"Мы вошли в длительную фазу хаоса, – предупреждают представители крупных компаний-ростеров, занимающихся обжаркой зерен. — Пока в Бразилии и Вьетнаме не соберут несколько стабильных и больших урожаев подряд, рассчитывать на возврат дешевого кофе просто бессмысленно".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что проблемы со сном могут возникать из-за употребления определенных продуктов и напитков. Общеизвестно, что кофеин ухудшает качество сна и влияет на скорость засыпания. Однако негативное влияние оказывает не только кофе и чай.