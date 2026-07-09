Утренняя чашка станет роскошью: мировой рынок кофе зафиксировал исторический ценовой рекорд

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Недилько Ксения
Мировые цены на кофейные зерна продемонстрировали феноменальный рост, который рынок не видел уже четверть века. Стоимость популярного продукта взлетела более чем на 16%, стремительно преодолев важный финансовый рубеж — 3,50 доллара за один фунт (около 453 граммов). Эксперты отмечают, что подобных скачков в текущем столетии еще не фиксировали, поэтому потребителям следует готовиться к существенному пересмотру ценников в кафе.
Иллюстративное фото
Главным виновником предстоящего удорожания кофе для конечных покупателей стала аномальная погода в ключевых регионах выращивания. Продолжительные непрерывные ливни в Бразилии, которая является крупнейшим экспортером сырья, заблокировали сбор нового урожая. Кроме того, над плантациями нависла серьезная угроза предстоящей засухи из-за формирования метеорологического феномена "Супер-El Niño". Этот климатический процесс приводит к излишнему перегреву поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, что полностью разрушает привычный баланс осадков и температур на суше.
Экономисты добавляют, что нынешние запасы на сертифицированных складах находятся уже на критически низком уровне. Любые новости о непогоде сразу заставляют инвестиционные фонды скупать активы, подогревая панику на рынке.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что проблемы со сном могут возникать из-за употребления определенных продуктов и напитков. Общеизвестно, что кофеин ухудшает качество сна и влияет на скорость засыпания. Однако негативное влияние оказывает не только кофе и чай.