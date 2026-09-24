Ракетна атака на Харківщину: відомо, хто допомагав росіянам

Служба безпеки України спільно з Головнокомандувачем ЗСУ успішно провела спецоперацію, затримавши російського агента у лавах Збройних Сил на Харківщині. Фігурант, який обіймав посаду майстра-електрика у ремонтному батальйоні, намагався організувати ворожу ракетну атаку на свій підрозділ, що займається відновленням безпілотних авіаційних комплексів.

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Військова контррозвідка встановила, що зловмисник передав своєму куратору з ФСБ точні координати базування рембату та сусідніх підрозділів мотопіхотної бригади. Саму ж втечу з місця майбутнього обстрілу він ретельно продумав.

"Перед його обстрілом планував завчасно залишити територію об’єкта", — повідомили у пресслужбі СБУ, розкриваючи цинічний задум зрадника. За планом фігуранта, алібі для виїзду мала стати вигадана "поїздка до шпиталю".

Реалізувати злочинний намір агенту не вдалося завдяки оперативній роботі спецслужб. Правоохоронці "викрили російського "крота" і затримали його в службовому авто", коли той якраз намагався покинути розташування військової частини.

Слідчі з'ясували, що чоловіка завербували ще до мобілізації, використавши для цього його родичку, яка мешкає на території Російської Федерації. Під час виконання завдань ворога фігурант виявляв неабияку конспірацію. У нього конфіскували відразу п'ять мобільних телефонів, за допомогою яких він почергово виходив на зв'язок із російською спецслужбою через зашифровані канали.

Поки контррозвідка оперативно передислоковувала та убезпечувала позиції військових, слідчі підготували офіційне обвинувачення.

"Повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України", — резюмували у відомстві, уточнивши, що йдеться про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі затриманий перебуває у СІЗО "під вартою без права внесення застави", а санкція статті передбачає для нього найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти сьогодні зранку вдарили по Харківщині, внаслідок чого багато загиблих та поранених.