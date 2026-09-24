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Ракетная атака на Харьковщину: известно, кто помогал россиянам

«Планировал заблаговременно покинуть территорию»: как военная контрразведка разоблачила ремонтника дронов, работавшего на ФСБ

24 сентября 2026, 11:36
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Недилько Ксения

Служба безопасности Украины совместно с Главнокомандующим ВСУ успешно провела спецоперацию, задержав российского агента в рядах Вооруженных Сил Харьковской области. Фигурант, занимавший должность мастера-электрика в ремонтном батальоне, пытался организовать вражескую ракетную атаку на свое подразделение, занимающееся восстановлением беспилотных авиационных комплексов.

Ракетная атака на Харьковщину: известно, кто помогал россиянам

Иллюстративное фото

Военная контрразведка установила, что злоумышленник передал своему куратору из ФСБ точные координаты базирования рембата и соседних подразделений мотопехотной бригады. Само же бегство с места предстоящего обстрела он тщательно продумал.

"Перед его обстрелом планировал заблаговременно покинуть территорию объекта", — сообщили в пресс-службе СБУ, раскрывая циничный замысел предателя. По плану фигуранта, алиби для выезда должна была стать придуманная поездка в госпиталь.

Реализовать преступное намерение агенту не удалось благодаря оперативной работе спецслужб. Правоохранители "разоблачили российского "крота" и задержали его в служебном авто", когда тот как раз пытался покинуть расположение воинской части.

Ракетная атака на Харьковщину: известно, кто помогал россиянам - фото 2

Следователи выяснили, что мужчину завербовали еще до мобилизации, использовав для этого его родственницу, проживающую на территории Российской Федерации. При выполнении задач врага фигурант проявлял большую конспирацию. У него конфисковали сразу пять мобильных телефонов, с помощью которых он попеременно выходил на связь с российской спецслужбой через зашифрованные каналы.

Пока контрразведка оперативно передислоцировала и охраняла позиции военных, следователи подготовили официальное обвинение.

"Сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", — резюмировали в ведомстве, уточнив, что речь идет о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время задержанный находится в СИЗО "под стражей без права внесения залога", а санкция статьи предусматривает для него строжайшее наказание — пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты сегодня утром ударили по Харьковщине, в результате чего много погибших и раненых.



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