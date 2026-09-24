Ракетная атака на Харьковщину: известно, кто помогал россиянам

Служба безопасности Украины совместно с Главнокомандующим ВСУ успешно провела спецоперацию, задержав российского агента в рядах Вооруженных Сил Харьковской области. Фигурант, занимавший должность мастера-электрика в ремонтном батальоне, пытался организовать вражескую ракетную атаку на свое подразделение, занимающееся восстановлением беспилотных авиационных комплексов.

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Военная контрразведка установила, что злоумышленник передал своему куратору из ФСБ точные координаты базирования рембата и соседних подразделений мотопехотной бригады. Само же бегство с места предстоящего обстрела он тщательно продумал.

"Перед его обстрелом планировал заблаговременно покинуть территорию объекта", — сообщили в пресс-службе СБУ, раскрывая циничный замысел предателя. По плану фигуранта, алиби для выезда должна была стать придуманная поездка в госпиталь.

Реализовать преступное намерение агенту не удалось благодаря оперативной работе спецслужб. Правоохранители "разоблачили российского "крота" и задержали его в служебном авто", когда тот как раз пытался покинуть расположение воинской части.

Следователи выяснили, что мужчину завербовали еще до мобилизации, использовав для этого его родственницу, проживающую на территории Российской Федерации. При выполнении задач врага фигурант проявлял большую конспирацию. У него конфисковали сразу пять мобильных телефонов, с помощью которых он попеременно выходил на связь с российской спецслужбой через зашифрованные каналы.

Пока контрразведка оперативно передислоцировала и охраняла позиции военных, следователи подготовили официальное обвинение.

"Сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", — резюмировали в ведомстве, уточнив, что речь идет о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время задержанный находится в СИЗО "под стражей без права внесения залога", а санкция статьи предусматривает для него строжайшее наказание — пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты сегодня утром ударили по Харьковщине, в результате чего много погибших и раненых.