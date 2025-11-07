Ракети Tomahawk і не тільки: до якого важливого рішення щодо України наближаються США

Україна та США ведуть досить продуктивні переговори щодо купівлі далекобійних ракет Tomahawk, а також іншої зброї великої дальності. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Balance of Power заявила посол України в США Ольга Стефанішина.

Ольга Стефанішина. Фото: із відкритих джерел

Дипломат зазначила, що обговорення все ще триває, і "у нас" є багато делегацій, які працюють над збільшенням фінансових ресурсів для закупівлі більшого військового потенціалу у США.

"Йдеться не лише про Tomahawk, а й про різні типи інших ракет великої та малої дальності, і я можу сказати лише одне: це дуже позитивно", — сказала Ольга Стефанішина.

Також посол відповіла на запитання про неодноразові російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, які сталися за останні тижні.

Стефанішина зазначила, що "це безперечно дуже складний період для України".

"Ми старанно працюємо над тим, щоб надати Україні більше можливостей протиповітряної оборони. Ми можемо пережити цю зиму та ще одну, але це не означає, що ми чинимо правильно", — сказала посол у США.

Вона додала, що будь-яка відмова чинити тиск на Росію буде сприйнята як "щось, що дає їм зелене світло на нарощування своїх можливостей".

Читайте також на порталі "Коментарі" — незважаючи на відмову Кремля йти на компроміси і розпочинати реальні переговори про мир в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що він поки не розглядає можливості передачі ракет Tomahawk Україні.

На запитання, чи його адміністрація розглядає можливість надання Україні ракет великої дальності Tomahawk, Трамп відповів: "Ні, принаймні зараз".



