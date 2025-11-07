logo

Ракеты Tomahawk и не только: к какому важном решению по Украине приближаются США
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракеты Tomahawk и не только: к какому важном решению по Украине приближаются США

Ольга Стефанишина подтвердила, что Украина ведет позитивные переговоры с США о приобретении ракет Tomahawk

7 ноября 2025, 07:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина и США ведут довольно продуктивные переговоры о покупке дальнобойных ракет Tomahawk, а также другого оружия большой дальности. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Balance of Power заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Ракеты Tomahawk и не только: к какому важном решению по Украине приближаются США

Ольга Стефанишина. Фото: из открытых источников

Дипломат отметила, обсуждение все еще продолжается, и "у нас" есть много делегаций, которые работают над увеличением финансовых ресурсов для закупки большего военного потенциала у США.

"Речь идет не только о Tomahawk, но и о различных типах других ракет большой и малой дальности, и я могу сказать только одно: это весьма позитивно", — сказала Ольга Стефанишина.

Также посол ответила на вопрос о неоднократных российских атаках на энергетическую инфраструктуру Украины, которые случилось за последние недели.

Стефанишина отметила, что "это определенно очень сложный период для Украины".

"Мы усердно работаем над тем, чтобы предоставить Украине больше возможностей противовоздушной обороны. Мы можем пережить эту зиму и еще одну, но это не значит, что мы поступаем правильно", — сказала посол в США.

Она добавила, что любой отказ оказать давление на Россию будет воспринят как "нечто, дающее им зеленый свет на наращивание своих возможностей".

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на отказ Кремля идти на компромиссы и начинать реальные переговоры о мире в Украине президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не рассматривает возможности передачи ракет Tomahawk Украине.

На вопрос, рассматривает ли его администрация возможность предоставления Украине ракет большой дальности Tomahawk, Трамп ответил: "Нет, по крайней мере сейчас".




