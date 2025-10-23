Рада ухвалила закон для родин з дітьми: що покращили

Батькам з дітьми до трьох років буде трохи простіше на паркувальних майданчиках, тому що для них з’являться окремі місця. За це сьогодні проголосували 276 депутатів.

На парковках України з’являться нові паркомісця: що відомо

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, кількість таких місць має складати не менше 5% від усіх місць на парковці, також на транспортному засобі має бути також відповідна відмітка.

Це рішення додасть зручності молодим батькам, коли діти в такому віці пересуваються у колясках, переносках, якщо дуже малі, або на іншому дитячому транспорті. І для того, щоб не йти з маленькою дитиною через усю парковку до ТРЦ, магазину, лікарні чи інших закладів, це рішення також дбає про безпеку дитини та батьків.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що такі паркомісця почали з’являтися у Львові на паркувальних майданчиках. Там встановлюють спеціальні таблички "Місце для паркування автомобілів батьків з дітьми". Експериментальні знаки мають спонукати водіїв залишати ці паркомісця для автівок, у яких батьки везуть дітей-немовлят.

"Просимо водіїв не займати ці місця, якщо ви їдете без маленьких дітей. Для батьків із немовлятами – це справжня необхідність мати зручне паркомісце поруч із входом у лікарні чи громадські простори. Сподіваємось на свідомість водіїв, адже взаємоповага робить місто комфортнішим для всіх", – зазначив директор ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк. Водночас у комунальному підприємстві тоді наголосили, що таблички мають виключно інформативний характер і не передбачають штрафів.