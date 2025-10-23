Рада приняла закон для семей с детьми: что улучшили

Родителям с детьми до трех лет будет немного проще на парковках, потому что для них появятся отдельные места. За это сегодня проголосовали 276 депутатов.

На парковках Украины появятся новые паркоместа: что известно

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, количество таких мест должно составлять не менее 5% всех мест на парковке, также на транспортном средстве должна быть также соответствующая отметка.

Это решение придаст удобства молодым родителям, когда дети в таком возрасте передвигаются в колясках, переносках, если очень малы, или на другом детском транспорте. И для того, чтобы не идти с маленьким ребенком через всю парковку в ТРЦ, магазин, больницу или другие заведения, это решение также заботится о безопасности ребенка и родителей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что такие паркоместа начали появляться во Львове на парковках. Там устанавливают специальные таблички "Место для парковки автомобилей родителей с детьми". Экспериментальные знаки должны побудить водителей покидать эти паркоместа для автомобилей, в которых родители везут младенцев.

"Просим водителей не занимать эти места, если вы едете без маленьких детей. Для родителей с младенцами – это настоящая необходимость иметь удобное паркоместо рядом с входом в больницы или общественные просторы. Надеемся на сознание водителей, ведь взаимоуважение делает город более комфортным для всех", – отметил директор ЛКП "Львовавтодор" Николай. В то же время в коммунальном предприятии тогда отметили, что таблички носят исключительно информативный характер и не предусматривают штрафов.